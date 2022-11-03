DÜNYA
03 Kasım 2022 - 16:22

Son dakika: Pakistan eski başbakanı ölümden döndü! İmran Han'a saldırı düzenlendi

Son dakika! Pakistan'ın başkenti İslamabad'da destekçileriyle yürümekte olan eski Başbakan İmran Han'a silahlı saldırı düzenlendi. Han'a yönelik suikast girişimi kameralarla an be an izlenirken, bacağına yara alan Han'ın araca götürüldüğü anlar da videoya yansıdı. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

DÜNYA
03 Kasım 2022 - 16:22
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Son dakika: Pakistan eski başbakanı ölümden döndü! İmran Han'a saldırı düzenlendi


Başbakan İmran Han'ın hükümeti, geçen Nisan ayında Pakistan'da yapılan güven oylamasının ardından görevini bırakmak durumunda kaldı. Ülkede çok ciddi bir takipçi kitlesine sahip olan Han, yolsuzluk iddiaları nedeniyle siyasetten men edilmesine rağmen ekibiyle çalışmaya devam etti.

BAŞKENT İSLAMABAD’A GİDİYORDU

Han ve beraberindeki heyet 28 Ekim'de Lahor'dan 10 aylık bir seçim yürüyüşüne başladı. Han ve maiyeti, 11 Kasım'da başkent İslamabad'a ulaşmaya çalıştı ve bugünkü seçim kampanyası sırasında konvoyuna yapılan silahlı saldırı karşısında şok oldu. Saldırı sırasında Han, bacağına isabet eden kurşunlarla yara aldı.

ANINDA KARŞILIK VERİLDİ



Han’ın korumaları saldırgana karşılık verirken, suikastın ve sonrasındaki görüntülerin görüntüleri kısa sürede su yüzüne çıktı. Silahlı kişinin yanındaki kişiyi etkisiz hale getirmeye çalıştığı görülüyor. Çevredeki kalabalık da arbededen dolayı alanın dışına çıkıyor.

BİR ANDA KAYBOLDU

Öte yandan saldırganın, karmaşadan yararlanarak etrafa saçılan insanları kullanarak kaçtığı görülüyor.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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