SAĞLIK
09 Temmuz 2022 - 22:58

Son Dakika Resmen patlama yaşandı! Vakalar yüzde 50 birden arttı! Maske açıklaması geldi

Aşama aşama normalleşme sürecinin tamamlandığı günlerde insanları korkutan haberlerden biri Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Peki tekrar pandemi süreci başlayacak mı? Maskeler geri mi geliyor? Tüm detaylar haberimizde.

SAĞLIK
09 Temmuz 2022 - 22:58
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Son Dakika Resmen patlama yaşandı! Vakalar yüzde 50 birden arttı! Maske açıklaması geldi


Sağlık Bakanlığı'nın vakaların arttığını açıklaması vatandaşları telaşa sürükledi. Peki maskeli günler geri mi gelecek? Vakalardaki artışların sebepleri neler? Vaka oranları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Vaka sayılarında artış gözlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın tarafından yapılan açıklamalarda covid hastalığında çok hızlı bir artış gözlendiğin söyledi. Artışların yüzde 50 civarlarında olduğunu söyleyen Aydın, ülkede 10 bin civarı pozitif vaka olduğunu ve bu sayının sürekli bir artış gösterdiğini söyledi. Özellikle bayram gibi insanların çok kalabalık bir arada bulunduğu günlerde insanların özenli olması ve maskelerini çıkarmaması konusunda uyarı yaptı.



Maskeli Günler Geri Gelecek Mi

Mesafeye dikkat edilmeli

Aydın, bayramlarda öpüşme ve mesafe konusuna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Örneğin Trabzon ilimizde yapılan testlerin yüzde 50 civarında pozitif olduğunu, Doğu Karadeniz bölgesinde de durumun aynı olduğunu ve ülke genelinde de haftalık olarak açıklanan vaka 60 bin civarı olsa da gün geçtikçe bu sayının arttığını söyledi. Önümüzdeki günlerde bayram günleri olduğu için insanların mesafeli durmaya, sarılmamaya ve öpüşmemeye özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

Fahrettin Koca açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise artan vakalarla ilgili üçüncü doz aşının kesinlikle olunması gerektiğini söyledi. Özellikle de yaşlı grubunda ve risk grubunda olan insanların hatırlatma dozlarını aksatmamaları gerektiğini vurguladı. Maskeli günlere geri dönülmemesi için bu günlerde özenli davranılması gerektiğini söyledi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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