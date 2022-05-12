GÜNDEM
12 Mayıs 2022 - 09:53
Güncelleme: 12 Mayıs 2022 - 10:00

Son dakika! Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi' Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre, 10 ilin valisi yer değiştirilirken ,9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi. Yeni 9 yeni vali atandı.

GÜNDEM
12 Mayıs 2022 - 09:53
Güncelleme: 12 Mayıs 2022 - 10:00
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Son dakika! Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayınlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyon Karahisar'a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne'ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu'ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak'a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın'a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir'e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli'ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde'ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat'a Vali oldu.

Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine ise Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirilirken,kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.


 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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