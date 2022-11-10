Son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımını başlattı! Son gün uyarısı geldi KPSS şartı olmadan 2 kat ücrete iş fırsatı!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

ALIM YAPILACAK KADROLARA GÖRE MAAŞ TUTARLARI





SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI

Sağlık Bakanlığı iş arayanlara alım duyurusunu yaparken milyonlarca iş arayan ise başvuru şartlarına ilişkin araştırmaları başlattı. 11 Kasım günü sonra erecek başvurular için hızlı olun çağrısında bulunuldu. Yüksek maaşlı personel alımı yapılacak Sağlık Bakanlığı başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alım kadro dağılımı nasıldır? İşte detaylar...Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımları için başvurular 24 Ekim ve 11 Kasım tarihleri arasında devam edecektir. E-devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurular Kariyer İş Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden duyurular yapılırken başvurular ise şahsen yapılacaktır.-4 yıllık üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği mezunu olmak -Erkek adayların askerlik hizmetiyle ilişkisinin bulunmaması -Bir konu hakkında özetleme ve ifade etme muhakemesine sahip olmak -Davranış olarak tutumlu ve uygun kriterlere sahip olmak -Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik tarafından açıklanan hakları kabul etmek -Ücret konusunda tavan fiyatı geçmeyecek kişiler için en az 3 yıllık diğerleri ise en az 5 yıllık meslek tecrübesi vardır.