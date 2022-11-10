Sağlık Bakanlığı iş arayanlara alım duyurusunu yaparken milyonlarca iş arayan ise başvuru şartlarına ilişkin araştırmaları başlattı. 11 Kasım günü sonra erecek başvurular için hızlı olun çağrısında bulunuldu. Yüksek maaşlı personel alımı yapılacak Sağlık Bakanlığı başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alım kadro dağılımı nasıldır? İşte detaylar...
KAMU PERSONELİ
10 Kasım 2022 - 10:19
Son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımını başlattı! Son gün uyarısı geldi KPSS şartı olmadan 2 kat ücrete iş fırsatı!
Sözleşmeli personel alım duyurusunda bulunan Sağlık Bakanlığı yüksek maaşla personel alımı yapılacağını açıkladı. Alımlar için gerekli olan başvurular da son güne yaklaşıldığı belirtilirken başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı personel iş alımları için başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı merak konusu oldu. Başvuru detayları ve maaş bilgileri haberimizde yer almaktadır
KAMU PERSONELİ
10 Kasım 2022 - 10:19
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