KAMU PERSONELİ
10 Kasım 2022 - 10:19

Son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımını başlattı! Son gün uyarısı geldi KPSS şartı olmadan 2 kat ücrete iş fırsatı!

Sözleşmeli personel alım duyurusunda bulunan Sağlık Bakanlığı yüksek maaşla personel alımı yapılacağını açıkladı. Alımlar için gerekli olan başvurular da son güne yaklaşıldığı belirtilirken başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı personel iş alımları için başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı merak konusu oldu. Başvuru detayları ve maaş bilgileri haberimizde yer almaktadır

KAMU PERSONELİ
10 Kasım 2022 - 10:19
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımını başlattı! Son gün uyarısı geldi KPSS şartı olmadan 2 kat ücrete iş fırsatı!
Sağlık Bakanlığı iş arayanlara alım duyurusunu yaparken milyonlarca iş arayan ise başvuru şartlarına ilişkin araştırmaları başlattı. 11 Kasım günü sonra erecek başvurular için hızlı olun çağrısında bulunuldu. Yüksek maaşlı personel alımı yapılacak Sağlık Bakanlığı başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alım kadro dağılımı nasıldır? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımları için başvurular 24 Ekim ve 11 Kasım tarihleri arasında devam edecektir. E-devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurular Kariyer İş Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden duyurular yapılırken başvurular ise şahsen yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK KADROLARA GÖRE MAAŞ TUTARLARI

Sağlık bakanlığı personel alımı

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI

-4 yıllık üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği mezunu olmak

-Erkek adayların askerlik hizmetiyle ilişkisinin bulunmaması

-Bir konu hakkında özetleme ve ifade etme muhakemesine sahip olmak

-Davranış olarak tutumlu ve uygun kriterlere sahip olmak

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik tarafından açıklanan hakları kabul etmek

-Ücret konusunda tavan fiyatı geçmeyecek kişiler için en az 3 yıllık diğerleri ise en az 5 yıllık meslek tecrübesi vardır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
İstanbul Şehir Hatları Turizm personel ilanı yayınladı! Başvuru şartları belli oldu! 1 kişilik kontenjan kaldı
İstanbul Şehir Hatları Turizm personel ilanı yayınladı! Başvuru şartları belli oldu! 1 kişilik kontenjan kaldı
Kamuya KPSS’siz personel alımı yapılacak! 18-55 yaş aralığında yer alan kişiler başvuru yapabilir! Deneyim şartı aranmıyor
Kamuya KPSS’siz personel alımı yapılacak! 18-55 yaş aralığında yer alan kişiler başvuru yapabilir! Deneyim şartı aranmıyor
Bakanlık açıkladı! Kamu kurumlarına personel alımı yapılacak! Başvurularda yaş şartı aranmıyor
Bakanlık açıkladı! Kamu kurumlarına personel alımı yapılacak! Başvurularda yaş şartı aranmıyor
Memurlara hangi giyim yardımları verilir? 2022 memurlara yapılan giyim yardımları ve tutarları
Memurlara hangi giyim yardımları verilir? 2022 memurlara yapılan giyim yardımları ve tutarları
Memura, öğrenim özrü tayini hakkı nedir, hangi durumlarda verilir? Memura öğrenim özrü tayini hakkı veren kurumlar
Memura, öğrenim özrü tayini hakkı nedir, hangi durumlarda verilir? Memura öğrenim özrü tayini hakkı veren kurumlar
İtfaiyeci olmak için ne yapılır, nasıl olunur? İtfaiyeci olmak için gerekli şartlar
İtfaiyeci olmak için ne yapılır, nasıl olunur? İtfaiyeci olmak için gerekli şartlar
Son Haberler
Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan kiralık olarak gönderilecek
Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan kiralık olarak gönderilecek
Asgari ücretteki son tahmin herkesi şok edecek! 9-10 bin TL beklentisi suya düşüyor
Asgari ücretteki son tahmin herkesi şok edecek! 9-10 bin TL beklentisi...
Gaziantep'te görülmemiş olay! Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı bina yöneticisinin odasına attı
Gaziantep'te görülmemiş olay! Hazırladığı el yapımı patlayıcıyı...
TUİK'in eylül ayına ilişkin işsizlik oranları kamuoyuna duyuruldu!
TUİK'in eylül ayına ilişkin işsizlik oranları kamuoyuna duyuruldu!...
TOGG'dan duyulmamış bir ilk! Vatandaşlara canlı görme fırsatı
TOGG'dan duyulmamış bir ilk! Vatandaşlara canlı görme fırsatı
TEB tek sözünüze 7000 TL veriyor! Promosyon miktarı güncellendi
TEB tek sözünüze 7000 TL veriyor! Promosyon miktarı güncellendi
SGK'da 1 günlük sigorta girişi olana 1.967 TL ödeniyor: Başvuru yok
SGK'da 1 günlük sigorta girişi olana 1.967 TL ödeniyor: Başvuru yok
Instagram notu nedir, ne işe yarar? Yeni güncelleme sosyal medyanın gündeminde!
Instagram notu nedir, ne işe yarar? Yeni güncelleme sosyal medyanın...
10 Kasım bankalar, PTT, noter, tapu açık mı? 10 Kasım’da EFT, havale, FAST yapılır mı?
10 Kasım bankalar, PTT, noter, tapu açık mı? 10 Kasım’da EFT, havale,...
Bakan Kurum açıkladı! 3 bin 297 genç için yeni iş kapısı açılıyor
Bakan Kurum açıkladı! 3 bin 297 genç için yeni iş kapısı açılıyor...
Araba almak isteyenler dikkat! ÖTV'de son dakika detayları: İkinci el ve sıfır otomobillerde ÖTV indirimi beklentisi
Araba almak isteyenler dikkat! ÖTV'de son dakika detayları: İkinci...
Galatasaray'da Yunus Akgün devre arasında Adana Demirspor'a dönebilir
Galatasaray'da Yunus Akgün devre arasında Adana Demirspor'a dönebilir
Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright Dünya Kupası'na gidiyor!
Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright Dünya Kupası'na gidiyor!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Fenerbahçeli yıldızın transfer edilmesini istedi
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Fenerbahçeli yıldızın transfer edilmesini...
Yunanistan'da yapılan grev ülke gündemine oturdu! Artan fiyat ve hayat pahalılığı grevin nedenleri arasında
Yunanistan'da yapılan grev ülke gündemine oturdu! Artan fiyat ve hayat...