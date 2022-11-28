Sanat dünyasını derinden etkileyen vefat haberi Zafer Alagöz duyurdu. Yaptığı paylaşımda 79 yaşındaki Güzin Çorağan'ın hayatını kaybettiğini ve üzüntülerini dile getirdi. Ünlü oyuncunun ölüm haberi herkesi derinden yaraladı. Bizimkiler dizisinde Almancı Davut Usta'nın eşi Ulviye karakterine hayat veren usta oyuncu Güzin Çorağan hakkı rahmetine kavuştuğunu değerli oyuncu Zafer Alagöz açıkladı. Yapılan paylaşımın altına ise “Güzin Çorağan’ı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin” notu düşüldü.
MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 16:21
Son dakika: Sanat dünyasından bir acı kayıp daha! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti sevenleri yasa boğuldu
Gelen acı haber üzerine sanat dünyası üzüntülerini saklayamadı. Akşam saatlerinde gelen vefat haberi çok geçmeden duyurulurken bir zamanların efsane dizisi Bizikiler'den bir yıldız daha kaydı. Güzin Çorağan hayatını kaybetti.
MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 16:21
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