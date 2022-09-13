Sinema dünyasında birçok başarılara imza atmış Jean-Luc Godard, sinemanın yeni dalga akımının temellerini atan yönetmen koltuğunda yer alırken birçok filmlerde imzası vardır. Gelen son dakika haberine göre ünlü isim Jean-Luc Godard yaşamını yitirdi. Sevilen ismin ölüm nedeni ve detaylar haberimizde yer almaktadır
GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 13:30
Son dakika: Sinema dünyasından acı haber! Usta isim yaşamını yitirdi sevenleri yasa boğuldu
Dünyaca ünlü Fransız yönetmen Jean-Luc Godard'da acı haber geldi. Sanat camiasını yasa boğan kötü haber sonucunda sevenleri üzüntülerini saklayamadı. 91 yaşındaki Jean-Luc Godard, hayatını kaybetti.
GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 13:30
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