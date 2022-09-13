GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 13:30

Son dakika: Sinema dünyasından acı haber! Usta isim yaşamını yitirdi sevenleri yasa boğuldu

Dünyaca ünlü Fransız yönetmen Jean-Luc Godard'da acı haber geldi. Sanat camiasını yasa boğan kötü haber sonucunda sevenleri üzüntülerini saklayamadı. 91 yaşındaki Jean-Luc Godard, hayatını kaybetti.

GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 13:30
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Son dakika: Sinema dünyasından acı haber! Usta isim yaşamını yitirdi sevenleri yasa boğuldu


Sinema dünyasında birçok başarılara imza atmış Jean-Luc Godard, sinemanın yeni dalga akımının temellerini atan yönetmen koltuğunda yer alırken birçok filmlerde imzası vardır. Gelen son dakika haberine göre ünlü isim Jean-Luc Godard yaşamını yitirdi. Sevilen ismin ölüm nedeni ve detaylar haberimizde yer almaktadır

Jean-Luc Godard'un vefatı

1930 yılında Paris'te dünyaya gelen Jean-Luc Godard, sinema dünyasında yeni dalga akımının temelleri atan isimdir. Başarılı filmlerden olan Son Nefes, Küçük Asker, Serseri Aşıklar, Kendi Hayatını Yaşamak gibi yapımlarda ise yönetmenlik yaparak adını duyurdu. Farklı bir sinematograik dil ve kurgu yöntemini belirleyen Godard, kalıplaşmış olan bilinmişlerin yapıtını yıkmayı başardı. Özellikle anne tarafı İsviçre vatandaşı olan Godard, senarist ve sinema eleştirmeni olarak da görev almıştır.



Jean-Luc Godard vefat etti

Sinemada yeni dalga akımı

Geleneksel Fransa sinema trendinden arklı bir sinema biçimi kullanılan bu yeni dalgada belli başlı fikirlerin birleşmesi üzerine film çekimlerini yapan yönetmen grubunun oluşturduğu yeni akımdır. Yen dalga içerisinde olan yönetmenler ise Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Eric Rohmer ve Claude Chabrol’dür. 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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