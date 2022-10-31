GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 11:26

Son dakika: TOKİ kura sonuçları açıklandı! Hatay, Mersin, Adana, Konya illerinin kura sonuç ekranı

Tüm ülke geneli yapılacak olan TOKİ sosyal konut projesinde Adana, Mersin, Hatay ve Konya'da inşa edilecek konutlarının hak sahiplerinin bulunacağı kura çekimi internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. E-devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan başvuru bedelleri ise Ziraat Bankası ve Halk Bank aracılığıyla yapılacaktır. Bu durumda TOKİ Mersin, Hatay, Adana, Aksaray, Konya kura sonuçları belli oldu mu, ne zaman kuralar çekilecek? İşte detaylar...

GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 11:26
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Son dakika: TOKİ kura sonuçları açıklandı! Hatay, Mersin, Adana, Konya illerinin kura sonuç ekranı


İlk Evi İlk İş yerim projesi için devam eden konut başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilirken 31 Ekim tarihinde sona ereceği belirtildi. Bununla beraber 8 milyon kişinin başvurduğu projede iş yerler ve arsa için başvuruların 7 Kasım'a kadar devam edeceği belirtildi. Heyecanlı bekleyişi devam eden milyonlarca kişi TOKİ kura sonuçlarını merak etmektedir. Hatay, Konya, Adana, Mersin illerinin kura sonucu haberimizde

TOKİ KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Adana, Mersin, Hatay ve Konya için gerçekleştirilen TOKİ sosyal konut kura çekimlerinde isimlerin belli olduğu duyurusu yapıldı. 81 ilde yapılacak olan 500 bin konut, 1 milyon arsa ve 50 bin iş yeri için faaliyetler devam etmektedir. Başvuruların bitmesiyle beraber 31 Ekim tarihinde kura çekimleri yapılacaktır. İsmi kura da çıkmayan kişilerinde başvuru ücretinin tekrar iade edileceği ise belirtildi. TOKİ kura sonuçları isim listesini görmek isteyenler https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama adres üzerinden ulaşabilir.

MERSİN'DE HANGİ İLÇELERE TOKİ YAPILACAK?



-Merkez

-Mut

-Silifke

-Tarsus

-Toroslar

Toki kura sonuçları açıklandı

HATAY'DA HANGİ İLÇELERE TOKİ YAPILACAK?

-Dörtyol

-Altınözü

-Erzin

-Hassa

-İskenderun

-Kırıkhan

-Merkez

-Payas

-Reyhanlı

ADANA'DA YAPILACAK TOKİ YERLERİ

-İMAMOĞLU

-MERKEZ

-SARIÇAM

-TUFANBEYLİ

-YUMURTALIK

KONYA'DA YAPILACAK TOKİ YERLERİ

-AKŞEHİR

- BEYŞEHİR

- BOZKIR

- CİHANBEYLİ

- ÇELTİK

- ÇUMRA

- DERBENT

- DOĞANHİSAR

- EREĞLİ

- GÜNEYSINIR

- HADİM 3. ETAP

- HÜYÜK 4. ETAP SELKİ MAHALLESİ

- HÜYÜK 5. ETAP AKDAĞ MAHALLESİ

- ILGIN

- KADIHANI 6 VE 7. ETAPLAR

- KARAPINAR

- KULU

- MERKEZ

- SARAYÖNÜ

- SEYDİŞEHİR

- TAŞKENT 3. ETAP

- TUZLUKÇU 2. ETAP

- YALIHÜYÜK 2. ETAP

- YUNAK 3. ETAP

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ tarafından gerçekleştirilen sosyal konut projesinde 2+1 ve 3+1 konutlar için başvurular başlarken bunun bedeli ise 500 TL olarak belirlendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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