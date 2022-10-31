Son dakika: TOKİ kura sonuçları açıklandı! Hatay, Mersin, Adana, Konya illerinin kura sonuç ekranı







TOKİ KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

MERSİN'DE HANGİ İLÇELERE TOKİ YAPILACAK?







HATAY'DA HANGİ İLÇELERE TOKİ YAPILACAK?

ADANA'DA YAPILACAK TOKİ YERLERİ

KONYA'DA YAPILACAK TOKİ YERLERİ

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

İlk Evi İlk İş yerim projesi için devam eden konut başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilirken 31 Ekim tarihinde sona ereceği belirtildi. Bununla beraber 8 milyon kişinin başvurduğu projede iş yerler ve arsa için başvuruların 7 Kasım'a kadar devam edeceği belirtildi. Heyecanlı bekleyişi devam eden milyonlarca kişi TOKİ kura sonuçlarını merak etmektedir. Hatay, Konya, Adana, Mersin illerinin kura sonucu haberimizdeAdana, Mersin, Hatay ve Konya için gerçekleştirilen TOKİ sosyal konut kura çekimlerinde isimlerin belli olduğu duyurusu yapıldı. 81 ilde yapılacak olan 500 bin konut, 1 milyon arsa ve 50 bin iş yeri için faaliyetler devam etmektedir. Başvuruların bitmesiyle beraber 31 Ekim tarihinde kura çekimleri yapılacaktır. İsmi kura da çıkmayan kişilerinde başvuru ücretinin tekrar iade edileceği ise belirtildi. TOKİ kura sonuçları isim listesini görmek isteyenler https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama adres üzerinden ulaşabilir.-Merkez -Mut -Silifke -Tarsus -Toroslar-Dörtyol -Altınözü -Erzin -Hassa -İskenderun -Kırıkhan -Merkez -Payas -Reyhanlı-İMAMOĞLU -MERKEZ -SARIÇAM -TUFANBEYLİ -YUMURTALIK-AKŞEHİR - BEYŞEHİR - BOZKIR - CİHANBEYLİ - ÇELTİK - ÇUMRA - DERBENT - DOĞANHİSAR - EREĞLİ - GÜNEYSINIR - HADİM 3. ETAP - HÜYÜK 4. ETAP SELKİ MAHALLESİ - HÜYÜK 5. ETAP AKDAĞ MAHALLESİ - ILGIN - KADIHANI 6 VE 7. ETAPLAR - KARAPINAR - KULU - MERKEZ - SARAYÖNÜ - SEYDİŞEHİR - TAŞKENT 3. ETAP - TUZLUKÇU 2. ETAP - YALIHÜYÜK 2. ETAP - YUNAK 3. ETAPTOKİ tarafından gerçekleştirilen sosyal konut projesinde 2+1 ve 3+1 konutlar için başvurular başlarken bunun bedeli ise 500 TL olarak belirlendi.