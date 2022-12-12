Son dönemlerde İETT şoförlerinin yaptıkları kazalar dikkat çekmeye başlarken Arnavutköy'de bir kaza daha yaşandı. İETT ile yolcu otobüsü çarpışması üzerine 14 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ters şeritten gelen İETT otobüsü kazada suçlu taraf olurken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yararlılar hastaneye kaldırıldı.
GÜNDEM
12 Aralık 2022 - 15:44
Son dakika: Trafik kazasıyla 14 yararlı hastaneye kaldırıldı! İETT ve yolcu minibüsü çarpıştı
İstanbul Arnavutköy'de ters şeritten gelen İETT otobüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı. Yaşanan kaza sonrasında 14 kişinin yaralandığı haberleri gelirken ilk müdahale ise olay yerinde yapıldı. İETT ile yolcu otobüsü kazasında ölü var mı, yararlıların durumları nasıl?
GÜNDEM
12 Aralık 2022 - 15:44
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