GÜNDEM
12 Aralık 2022 - 15:44

Son dakika: Trafik kazasıyla 14 yararlı hastaneye kaldırıldı! İETT ve yolcu minibüsü çarpıştı

İstanbul Arnavutköy'de ters şeritten gelen İETT otobüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı. Yaşanan kaza sonrasında 14 kişinin yaralandığı haberleri gelirken ilk müdahale ise olay yerinde yapıldı. İETT ile yolcu otobüsü kazasında ölü var mı, yararlıların durumları nasıl?

GÜNDEM
12 Aralık 2022 - 15:44
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Son dakika: Trafik kazasıyla 14 yararlı hastaneye kaldırıldı! İETT ve yolcu minibüsü çarpıştı


Son dönemlerde İETT şoförlerinin yaptıkları kazalar dikkat çekmeye başlarken Arnavutköy'de bir kaza daha yaşandı. İETT ile yolcu otobüsü çarpışması üzerine 14 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ters şeritten gelen İETT otobüsü kazada suçlu taraf olurken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yararlılar hastaneye kaldırıldı.

İETT ŞOFÖRÜ TERS ŞERİTE GİRDİ

Boğazköy İstiklal Mahallesi Kümbet Sokak Eski Edirne Asfaltı üzerinde saat 06.30 civarında yaşanan kaza alınan bilgilere göre sürücünün adı henüz bilinmesede 34 YB 3625 plakalı İETT otobüsün şoförü ters şeritten gelerek karşı tarafa geçmeye çalıştı. Bu sırada ise karşı taraftan gelen 35 LCR 864 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada ise 14 kişi yararlanırken araçlar ise pert duruma geldi.



İETT yolcu otobüsü çarpıştı

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan vatandaşları çıkarırken yararlılara ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Polis ekipleri kaza yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına ise çevrede güvenlik önlemlerini aldı.

Polis ekipleri kaza yerinde yeni bir kazanın yaşanmaması adına araç trafiğini Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy ve Sultangazi istikametini tek şeride düşürerek kontrollü sağlandı. Kazada kullanılmaz hale gelen araçlar ise çekiciler yardımıyla kaldırılarak olay yeri temizlendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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