GÜNDEM
12 Mayıs 2023 - 17:54

Son dakika: Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık istifa etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı kayıtsız kalmadı

Seçim öncesi hareketli gündeme bir yeni haber daha eklendi. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan istifa haberi geldi. Olağanüstü gerçekleşen toplantıda oy birliğiyle genel kurula gitme kararı alındı.

GÜNDEM
12 Mayıs 2023 - 17:54
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Son dakika: Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık istifa etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı kayıtsız kalmadı


Türk Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, bugün İstanbul'daki merkezinde olağanüstü toplantı yapıldı. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremle beraber çadır satışı yapmasıyla gündeme gelen Kınık, istifa ettiğini açıkladı.

Türk Kızılay'ından gelen son dakika açıklamaları üzerine Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda oy çoğunluğuyla Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı. 2016 senesinden bu zamana kadar Genel Başkan olarak hizmet alan Kerem Kınık'ın talebi üzerine verilen kararda Genel Kurulundan karar gelene kadar Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edeceği bildirildi.



Kerem Kınık istifa

CUMHURBAŞKANINDAN ÇAĞRI GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı canlı yayın programında Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu duruma karşılık ciddi olarak üzüldüğünü belirterek çadır satma işine Kızılay'ın katılamayacağının altını çizdi. Kızılay'ın aktif olarak çadır üretmesinde destek verilirken çadır dendiğinde Kızılay'ın sorun yaşamaması gerektiğinin altı çizildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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