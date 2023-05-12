Türk Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, bugün İstanbul'daki merkezinde olağanüstü toplantı yapıldı. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremle beraber çadır satışı yapmasıyla gündeme gelen Kınık, istifa ettiğini açıkladı. Türk Kızılay'ından gelen son dakika açıklamaları üzerine Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda oy çoğunluğuyla Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı aldı. 2016 senesinden bu zamana kadar Genel Başkan olarak hizmet alan Kerem Kınık'ın talebi üzerine verilen kararda Genel Kurulundan karar gelene kadar Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edeceği bildirildi.
GÜNDEM
12 Mayıs 2023 - 17:54
Son dakika: Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık istifa etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı kayıtsız kalmadı
Seçim öncesi hareketli gündeme bir yeni haber daha eklendi. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan istifa haberi geldi. Olağanüstü gerçekleşen toplantıda oy birliğiyle genel kurula gitme kararı alındı.
GÜNDEM
12 Mayıs 2023 - 17:54