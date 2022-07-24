GÜNDEM
24 Temmuz 2022 - 17:20

Son dakika! Türkiye Katılım Bankalar Birliği açıklama yaptı! Asgari ücretin altında maaş alanlar haczedilmeyecek...

Asgari ücret belirlendi. 5.500 TL olan asgari ücret çalışanları sevindirmişti. Türkiye Katılım Bankaları Birliği ise asgari ücretin altında alan vatandaşlar için yeni bir karar açıkladı. İşte detaylar...

GÜNDEM
24 Temmuz 2022 - 17:20
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Son dakika! Türkiye Katılım Bankalar Birliği açıklama yaptı! Asgari ücretin altında maaş alanlar haczedilmeyecek...


 

Türkiye Katılım Bankaları Birliği çalışan vatandaşların asgari ücretin altında bir maaş aldığı takdirde haciz işlemlerinin gerçeklemeyeceğini duyurdu. 5.5OO TL olan Asgari ücret Temmuz ayı maaşlarını da kapsadı.

Yeni karar açıklandı



Asgari ücret ile ev geçindiren vatandaşlar, ev almak isteyip kredi çekenler ve birçok sebepten dolayı borç davaları, haciz işlemleri ile karşı karşıya kalıyor. Borçlulara haciz işlemleri uygulanıyordu. Türkiye Katılım Bankaları ise bu durumla ilgili yeni bir karar aldı.

Hangi Katılım Bankaları haciz uygulamayacak?

Son dakika haberine göre bu bankalar; Emlak Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası

Asgari ücret ve aşağısında maaş alanlar

Aylık maaşı 5.500'ün altında olan vatandaşların yukarıdaki bankalardan çekecekleri kredilerden dolayı borçlanması durumunda maaşı ve ücreti haciz edilmeyecek.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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