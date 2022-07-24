Son dakika! Türkiye Katılım Bankalar Birliği açıklama yaptı! Asgari ücretin altında maaş alanlar haczedilmeyecek...

Türkiye Katılım Bankaları Birliği çalışan vatandaşların asgari ücretin altında bir maaş aldığı takdirde haciz işlemlerinin gerçeklemeyeceğini duyurdu. 5.5OO TL olan Asgari ücret Temmuz ayı maaşlarını da kapsadı.
Yeni karar açıklandı
Asgari ücret ile ev geçindiren vatandaşlar, ev almak isteyip kredi çekenler ve birçok sebepten dolayı borç davaları, haciz işlemleri ile karşı karşıya kalıyor. Borçlulara haciz işlemleri uygulanıyordu. Türkiye Katılım Bankaları ise bu durumla ilgili yeni bir karar aldı.