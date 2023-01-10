Son dakika yardım haberi geldi! Devlet o hastalara 3.336 TL ödeme yapacak! Başvuru şartını taşıyorsanız hemen PTT'ye koşun







KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANA 3336 LİRA NAKDİ YARDIM







KRONİK RAHATSIZLIK DESTEĞİ TEK SEFERLİK Mİ?

Kronik rahatsızlığı ve tüberküloz gibi hastalığı olan kişilere devlet tarafından nakdi yardım sağlanacak. Söz konusu yardım ile kişilerin tedavi masraflarını karşılarken bir nebze de olsa rahatlaması amaçlanıyor.Bakıma ve yardıma muhtaç olduğu belirlenen ve kronik hastalığı olan kişilerin hastalıklarına dair hastane raporu almaları durumunda kronik rahatsızlık ödeneğinden yararlanabiliyorlar.Kronik hastalığı olan kişiler hastaneden bu yönde rapor aldıktan sonra e-Devlet sisteminden başvuru yapmalı. Başvuru onaylanan hak sahiplerinin ödemeleri PTT üzerinden hemen yapılacaktır.Kronik hastalara verilen destek ödemesi bir kereye mahsustur. Hastaneden aldığı hastalık raporu ile başvurusunu yapan ve başvurusu onaylanan kişilerin ödemeleri PTT üzerinden yapılacaktır.