Son dakika yardım haberi geldi! Devlet o hastalara 3.336 TL ödeme yapacak! Başvuru şartını taşıyorsanız hemen PTT'ye koşun

Kronik rahatsızlığı ve tüberküloz gibi hastalığı olan kişilere devlet tarafından nakdi yardım sağlanacak. Söz konusu yardım ile kişilerin tedavi masraflarını karşılarken bir nebze de olsa rahatlaması amaçlanıyor.
KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANA 3336 LİRA NAKDİ YARDIMBakıma ve yardıma muhtaç olduğu belirlenen ve kronik hastalığı olan kişilerin hastalıklarına dair hastane raporu almaları durumunda kronik rahatsızlık ödeneğinden yararlanabiliyorlar.
Kronik hastalığı olan kişiler hastaneden bu yönde rapor aldıktan sonra e-Devlet sisteminden başvuru yapmalı. Başvuru onaylanan hak sahiplerinin ödemeleri PTT üzerinden hemen yapılacaktır.