GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 16:14

Son fotoğrafı ortaya çıkan şehidin, evlilik planları yarım kalmış

Suriye'nin İdlib kentinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı'nın son fotoğrafları ortaya çıktı.

GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 16:14
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Son fotoğrafı ortaya çıkan şehidin, evlilik planları yarım kalmış


İlçede mermercilik yapan Alparslan Aşut, bir ay önce şehit uzman çavuşla birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Babası Eyüp Uçakcı ve babannesi Emine Uçakcı'nın mezarlarını yaptıran şehit Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı'nın köy mezarlığından fotoğrafını paylaşan Aşut, “Aziz şehidimiz Ramazan Uçakcı ile 1 ay önce babası ve babaannesinin mezarını beraber yapmıştık. 1 ayın ardından aynı yere şehidimizi defnettik. Yüce mevla şehadetini kabul etsin” notunu düştü.

Aşut, Şehit Uzman Çavuş Uçakcı'nın mezarları yaptırırken, annesi Fatma Büyüm ve abisi Öztürk Uçakcı'ya “şehit olursam beni buraya defnedin” dediğini izah etti.



'Evlilik hayalleri yarım kaldı'

Şehit Uzman Çavuş Uçakcı'nın Suriye görevi dönüşü evlilik planları yaptığı öğrenildi. Sosyal medyada şehidin cenaze töreninin haberinin yer aldığı bir videoya yorum yapan Sevda Dadak “Daha Suriye'ye gideli 3 gün olmuştu, şehadet haberini aldık. Kız kardeşimle evlilik hayalleri vardı. Döndüğüm de evlilik hazırlıklarına Allah'ın izni ile başlayalım derdi. Çok delikanlı ve güzel bir insandı, kavuşmaları mahşere kaldı. Mekanı cennet olsun vatan sağolsun” mesajını paylaştı.

Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, 24 Ağustos tarihinde terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralandı. İlk olarak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Uçakcı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya yollandı. 9 Eylül tarihine kadar GATA'da tedavi gören Uzman Çavuş Uçakcı yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Uçakcı, ilçeye bağlı Sarıkaya köyünde vasiyeti üzerine babası ve babannesinin yanına defnedildi.

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