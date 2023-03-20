Son gelen zam sabrı taşırdı! 4000 TL limiti var: Her işlem için ödemek zorunda kalacaksınız!







NOTER HARÇLARINA ZAM







2023 NOTER İŞLEM ÜCRETLERİ

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararlar arasında 2023 noter ücretleri yer aldı. Yeni tarifelerle beraber gelen zamlar vatandaşların tepkilerine neden olurken yüzde 100 zam haberi geldi. Noterde yapılan işlemler üzerinde yükselişler yaşanırken noter işlemlerin artışıyla beraber hangi işlem ne kadar sorularına yanıt arandı. 2023 noter ücretleri haberimizde.Gelen haberlerle beraber yüzde 30 alınan noter harçlarında sınırlana gelirken minimum sınır 8,66 TL'den 17,32 TL artış yaşandı. Vakıf senedi ve vasiyetname düzenlemelerinde ise 782,82 TL olarak belirlendi. Bunlarla beraber ek olarak tescil edilirken işlemler için alınan kağıtların ödemesi ise 3,71 TL olurken gelen zamlarla beraber 7,42 TL olarak güncellendi.2. el araç satış / devir işlemleri 932,65 TL. Araçların plaka değişimleri artık 547 TL’ye yapılıyor. Noter kağıdı ile beyanname bedeli noterde 55 TL oldu. Sıfır araç tescil fiyatları ise 714,68 TL olarak güncellendi. 2023 pasaport fiyatı ise 501 TL, En son vekaletname, protesto, resen senet bedeli ise 110 TL. 2023 ikamet izin fiyatı 356 TL’ye yükseldi.