Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararlar arasında 2023 noter ücretleri yer aldı. Yeni tarifelerle beraber gelen zamlar vatandaşların tepkilerine neden olurken yüzde 100 zam haberi geldi. Noterde yapılan işlemler üzerinde yükselişler yaşanırken noter işlemlerin artışıyla beraber hangi işlem ne kadar sorularına yanıt arandı. 2023 noter ücretleri haberimizde.
Finans
20 Mart 2023 - 12:00
Son gelen zam sabrı taşırdı! 4000 TL limiti var: Her işlem için ödemek zorunda kalacaksınız!
Bu haber milyonların canını sıktı. 4 bin TL sınırıyla alakalı olarak fiyat listeleri açıklanırken okkalı zam haberi verildi. Noter harcama zamlarına dair vatandaşın hoşuna gitmeyen karar detayları...
Finans
20 Mart 2023 - 12:00