Son görüntüsü yine yürek hoplattı! Hadise'ye benzetilen Songül Karlı'dan deri show..













DERİ KOMBİNİ ÇOK BEĞENİLDİ

49 yaşındaki Songül Karlı, kuaföründen yeni bir paylaşım yaptı. Son yıllarda estetik cerrahi ile sık sık görüşen Songül Karlı, fit haliyle sürekli övgüler alıyor.Göğüs kısmı derin dekolteli kombinleriyle düzenli olarak magazinin içinde yer alan Songül Karlı'nın son paylaşımı yine çok konuşuldu. Deri pantolon üzerine giydiği derin büstiyeriyle dikkatleri üzerine çeken Songül Karlı'nın siyah şıklığı beğeni topladı. Geçtiğimiz günlerde küçük bir estetik dokunuşu yaptırdığını açıklayan Songül Karlı, son haliyle ünlü şarkıcı Hadise'ye benzetildi.Derin bir dekolteyle magazin sayfalarında düzenli olarak yer alan Songül Karlı'nın son paylaşımı bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. 49 yaşındaki Songül Karlı, deri kombini ile deyim yerindeyse nefesleri kesti. Yıllarca estetik yaptıran ünlülerden birisi olan Songül Karlı, aynı zamanda kondisyonuyla tüm övgüleri topladı.Geçtiğimiz gün aynanın karşısında poz veren Songül Karlı, vücudu saran kırmızı elbisesiyle büyülemişti. Songül Karlı, sık sık uğradığı ve her seferinde poz verdiği kuaföründen yeni bir paylaşım yaptı. Songül Karlı'nın deri pantolonun üzerine giydiği derin dekolteye sahip bir büstiyer giydiği görülürken güzel şarkıcının siyah şıklığı beğeni topladı.Son haliyle Hadise'ye benzetilen Songül Karlı'nın kuaförde poz verdiği dekoltesi hakkında çok şey konuşuldu. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu..