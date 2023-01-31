Son gün geldi çattı! Bunu yapmayan arabasıyla dışarı adım atmasın: Büyük cezası var!

Araba ve Motorlu Taşıtlar Vergisi için MTV açıklama yaptı. Yarın son gün olması beklenen MTV borç ve ödemelerinin yeni yılın gelmesi ile ilk Ocak ayı taksitini yatırmayanlar için duyuru yapıldı.Araba ve Motorlu Taşıtl Vergisi MTV borç ve ödemeleri ile alakalı duyuru yapıldı. Pekala araba ve Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV borç ve ödemesi nasıl yapılıyor? Ve işte o haberin detayları...
Yarına kadar trafiğe çıkmadan önce yapmalısınız: Yapmazsanız 2 gün sonra trafiğe çıkamazsınız!
Araba ve Motorlu Taşıtlar Vergisi için MTV açıklama yaptı. Yarın son gün olması beklenen MTV borç ve ödemelerinin yeni yılın gelmesi ile ilk Ocak ayı taksitini yatırmayanlar için duyuru yapıldı.Araba ve Motorlu Taşıtl Vergisi MTV borç ve ödemeleri ile alakalı duyuru yapıldı. Pekala araba ve Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV borç ve ödemesi nasıl yapılıyor? Ve işte o haberin detayları... 1- MTV yönü ile mükellefiyet ve borç kaydının bulunması veya MTV’yi tahsile yetkisi olan diğer Vergi Dairesi müdürlüğüne müraacat ederek vergi ödenebilir. 2- Anlaşılan devlet ve ya özel bankaların mobil internet bankacılığı kullanarak veya diğer banka şubelerine müraacat edilerek ödeme yapılabilir. 3- gib.gov.tr’de bulunan “Borç Sorgulama ve Ödeme” kutucuğu 02:00 – 22:00 çalışma saatleri içerisinde giriş yapılarak ilgili bankaların kredi
kart ve ya banka kartları ile ödeme yapılabiliyor. 4- GİB Mobil uygulamasının aplikasyonunu cep telefonunuza indirerek (IOS ve Android) kullanarak da ödeme kutucuğu ile ödeme yapmak mümkün
01.01.2018 TARİHİ VE SONRASI TESCİL
0-1300 motor 70 bin 600 Türk liraya ücrete kadar 1 ve 3 yaş – 1313 TL’den 2 bin 120 TL’ye yükseldi. 4 ve 6 yaş – 916 Türk liradan 1479 TL’ye yükseldi. Matrahı 70.600 – 123.700 Türk lira arası 1 ve 3 yaş – 1.443 Türk lira – 2330 TL’ye yükseldi. 4 ve 6 yaş – 1007 Türk lira – 1626 TL’ye yükseldi. 123.700 Türk lira ve üstüne 1 ve 3 yaş – 1.576 Türk lira – 2545 TL’ye yükseldi. 4 ve 6 yaş – 1098 Türk lira – 1773 TL’ye yükseldi. 1301-1600 70.600 Türk liraya kadar 1 ve 3 yaş – 2.287 Türk lira – 3693 TL’ye yükseldi. 4 ve 6 yaş – 1.715 Türk lira – 2769 TL’ye yükseldi. 1301-1600 cc Matrahı 70.600 – 123.700 Türk lira arası 1 ve 3 yaş – 2.518 Türk lira – 4066 TL’ye yükseldi. 4 ve 6 yaş – 1.888 Türk lira – 3049 TL’ye yükseldi. 1301-1600 cc Matrahı 123.700 Türk lira ve üstü 1 ve 3 yaş – 2.746 Türk lira – 4434 TL’ye yükseldi. 4 ve 6 yaş – 2.059 Türk lira – 3325 TL’ye yükseldi. 1601-1800 cc Matrahı 177.000’i aşmayanlar 1-3 yaş – 4.445 Türk lira – 7178 TL’ye yükseldi. 4 ve 6 yaş – 3.476 Türk lira – 5613 TL’ye yükseldi. 177.000’i aşanlar 1 ve 3 yaş – 4.851Türk lira – 7834 TL’ye yükseldi. 4 ve 6 yaş – 3.790 Türk lira – 6120 TL’ye yükseldi. 1801-2000 cc Matrahı 177 bin lira 1 ve 3 yaş – 5.603 Türk lira – 9048 TL’ye yükseldi. 4 ve 6 yaş – 4.315 Türk lira – 6968 TL’ye yükseldi. 177 bin lira ve üstü 1 ve 3 yaş – 7.004 lira- 11.311 TL’ye yükseldi. 4 ve 6 yaş – 5.886 lira – 9.505 TL’ye yükseldi. 2001 – 2500 cc 221.000 lira 1 ve 3 yaş – 10.506 lira – 16.967 TL’ye yükseldi. 4 ve 6 yaş – 7.628 – 12.319 TL’ye yükseldi. 221.000 lira ve üstü 1 ve 3 yaş – 11.463 lira – 18.512 TL’ye yükseldi. 4 ve 6 yaş – 8.320 lira – 13.436 TL’ye yükseldi. 2501 – 3000 cc 442.300 lira 1 ve 3 yaş – 14.649 lira – 23.658 TL’ye yükseldi. 4 ve 6 yaş – 12.745 lira – 20.583 TL’ye yükseldi. 442.300 lira ve üstü 1 ve 3 yaş – 15.983 lira – 25.812 TL’ye yükseldi. 4 ve 6 yaş – 13.903 lira – 22.453 TL’ye yükseldi. 4001 cc 840.700 lirayı aşmayan 1 ve 3 yaş – 57.415 lira – 92.725 TL’ye yükseldi. Matrahı 840.700 lirayı aşan 1 ve 3 yaş – 62.634 lira – 101.153 TL’ye yükseldi.