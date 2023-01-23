Son gün geldi çattı! DSİ bu bölümlerden mezun olanları işe alıyor: Dev personel alımı açıklandı!







DSİ ONLARCA BÖLÜMDEN 1273 PERSONEL ALACAK! BU BÖLÜMLERDEN MEZUN OLANLARA BAŞVURULAR AÇILDI! KPSS ŞARTI...

DSİ PERSONEL ALIM BAŞVURUSU











DSİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü personel alımlarını açıkladı. İlgili bölümlerden mezun olan toplam 1273 kişi işe alınacaktır. KPSS şartı aranmaksızın alım yapılacak olup, DSİ alımı için kadro, nitelikler ve başvuru süreci ile ilgili detaylar henüz belirlenmedi.Devlette çalışmak isteyenlerin ilgisini çekecek bir iş ilanı yapıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), mevcut ihtiyaçlara göre personel alımı yapacağını açıkladı. DSİ 1273 kişiyi işe almaya hazırlanırken, vatandaşlar da işe alımların gerçekleşeceği nitelik ve pozisyonları araştırmaya başladı. İşte DSİ işe alım sürecinin detayları.Milyonlarca kişi sabırsızlıkla başvuru için beklerken https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden başvuru yapılabilecek . Kişisel başvurular dikkate alınmayacak olup, sitedeki bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasına özen gösterilecektir. Başvurular 11-23 Ocak tarihleri ​​arasında alınacak.-658 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının A bendinde belirtilen şartlara uygunluk. -Kişilerin görevlerini yapmasına engel bir sağlık durumu bulunmaması.-İlgili bölümlerden mezun olmak.