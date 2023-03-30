Son gün geldi çattı! Emekli maaşı 7500 8000 9000 TL olan emeklilere duyuruldu: O banka karşılıksız ödeme yapacak







2023 İŞBANKASI PROMOSYON TUTARLARI







İŞ BANKASI PROMOSYON MİKTARLARI NE KADAR?

İş Bankası, emeklilerin yakından takip ettiği promosyon kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı. Promosyon tutarlarını güncellemeye giden banka tüm bilgileri paylaştı…Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emekli maaşı zammı sonrası birçok banka promosyon rakamlarını güncellediğini açıkladı. Müşteri odaklı banka, kampanyaları ile yeni promosyon tutarları ile emeklilerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. İş Bankası, 1 Kasım 2022 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanyasından bahsetti.İş Bankası üzerinden emekli maaşı almasına izin veren emeklilere 7500 Türk Lirasına varan promosyon ödeneceğini duyurdu. Nisan ayında alınan maaşa ek olarak promosyon talebinde bulunan emeklilere 7500 Türk Lirası promosyon ve 2 bin Türk Lirası bayram ikramiyesi, emeklilere ise toplam 17 bin Türk Lirası verilecek.İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, emeklilerin Mart ayı sonuna kadar promosyon ödemelerinde kampanya tutarları şöyle: • Emekli maaşı 3500 Türk Lirasın kadar olan emeklilere 4500 Türk Lirası, • Emekli maaşı 3500 Türk Lirası ila 7500 Türk Lirası arasında olan emeklilere 5250 Türk Lirası, • Emekli maaşı 7500 Türk Lirası ila 10000 Türk Lirası arasında olan emeklilere 6750 Türk Lirası, • Emekli maaşı 10000 Türk Lirası ve üstü olan emeklilere ise 7500 Türk Lirası promosyon ödemesi verilecek. İş Bankası promosyon kampanyasından yararlanmak için başvuru prosedürleri aşağıdaki gibidir: Söz konusu kampanyadan İş Bankası şubeleri veya internet işlemleri aracılığıyla 3 yıl boyunca İş Bankası emekli maaşı almayı taahhüt eden emekliler yararlanacaktır. Promosyon talebine ek olarak 2000 Türk Lirası bayram ödeneği alan emekliler, maaş ve promosyonla birlikte 17.000 Türk Lirasından başlayan ödemeleri alabilecek.