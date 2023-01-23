Son gün geldi! DSİ dev personel alımı için düğmeye bastı: Bu şartları taşıyanların işi hazır: 18 yaş üstü için son saatler!

İŞ ARAYANLARI SEVİNDİRECEK haber DSİ’DEN GELDİ!
Milyonlarca kişi iş ararken müjdeyi DSİ verdi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kurum içinde çalıştırılmak üzere 1273 kişinin işe alınacağını belirtti. Başvurular için detaylar haberimizde… Başvurular 23 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.
Devlet Su İşlerinin personel alacağını duyurmasının ardından birçok vatandaşta başvuru şartlarını araştırmaya koyuldu. Devlet Su İşleri başvurular ile ilgili ise detayları tek tek sıraladı. Yayınlanan ilana göre Genel Müdürlük Merkez dahil taşrada da çalışacak kişiler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre alımlar yapılacak. Başvurularda sözlü ya da yazılı sınav istenmeyeceği belirtilirken 2022 yılı KPSS B grubu puanı esas alınacak. Başvuru yapacak kişilerden 2022 yılı KPSS B grubu puanı ise şart. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans ise KPSSP93, ortaöğretim mezunları KPSSP94 puanı ile katılım sağlayabilecek. Ayrıca başvuruların değerlendirilmesi konusuna da açıklık getirildi. Herhangi bir sözlü ya da yazılı sınav yapılmayacağı belirtildi. Yapılan başvurular göz önüne alınarak en yüksek puana sahipten en aza doğru bir sıralama yapılması öngörülüyor. Başvuru adeti kadar asil ve başvuru adetinin iki katı kadarda asil aday belirlenmesi yapılacak.