Son günü kaçıran karalar bağlar! Emekli promosyonunda en yüksek rakam ödenecek: O bankanın adını duyan şubeye koşuyor!

Emekli vatandaşlar internet üzerinden merakla bankaların promosyon tutarlarını araştırmaya devam ediyor. Bankaların promosyon yarışları devam ederken o bankadan müjdeli haber geldi! Resmen rekora koşuluyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN REKOR PROMOSYON ÖDEMESİBankaların promosyon konusundaki birbirleriyle yarışları devam ederken müjdeli haber Garanti Bankası'ndan geldi. Garanti Bankası tarafından yapılan haberlere göre kampanya 31 Mart tarihine kadar devam edecek. Geçtiğimiz günlerde yapılan 2 bin TL zam sonrasında en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasıyla birlikte bankaların promosyon tutarları da tekrar güncellendi. Garanti Bankası tarafından 4 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında promosyon ödemesi yapılacak.
Bankanın promosyon kampanyasına göre 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alanlara 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Promosyonlardan faydalanmak için maaşın bankaya taşınması ve 3 sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. EYT yasasıyla birlikte emeklilik hakkı kazanan ve Mart ayı süresince başvurusunu tamamlayan vatandaşlar Nisan ayında ilk maaşlarını alacak.