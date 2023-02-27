















ARDA KURAL GERİ DÖNDÜ

Son hali şaşkına çevirmişti! Yerli Leonardo DiCaprio Arda Kural'ı bir de şimdi görün! Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelen Arda Kural'dan yeni atılım. Eski haline oranla bir hayli değişen yakışıklı oyuncunun adeta sıfırdan kendini yenilediği gözlemlendi.Bilindiği üzere bir dönem Arda Kural sokaklarda yatmaya başlamış bir sahilde battaniyeyi görüntüsü günlerce konuşulmuştu. Sonradan öğrenilen bilgilere göre oyuncunun Şizofren hastası olduğu anlaşılmıştı. Uzunca bir süre tedavi gören oyuncu eski sağlıklı günlerine kavuştu. İşte Arda Kural'ın yeniden başlayan hayatı ve son hali... Tüm detaylar... haberimizde...Bir zamanlar o genç kızların sevgilisiydi, dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio benzerliği ile ün salmıştı. Kariyerine öncelikle Kral TV'de VJ'lik yaparak başladı daha sonra yakışıklılığı ile kısa sürede tüm yönetmenlerin dikkatini üzerine çekti. Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde rol alan oyuncu geniş kitlelere ulaştı. Döneminin en popüler oyuncularından biri haline gelen oyuncu daha sonrasında 2005 ve 2008 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım adlı dizide de rol aldı.Daha sonrasında ekranlara ara veren oyuncuya psikoz teşhisi konuldu. Tedavi sürecine başlayan Kural, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 20 gün boyunca tedavi altına alınmıştı. Tedavisinin ardından hayata yeniden geri dönen Kural'ın son hali ağızları açık bıraktı. Yaşadığı sıkıntılı ve kötü günleri geride bırakan oyuncu fazla kilolarından kurtulmuş ve saç ektirmişti. Sosyal medya hesabından sevenlerine merhaba diyen oyuncunun yeni görüntüsü ise hayranlarını epey mutlu ediyor. İşte Arda Kural'ın en son halleri...