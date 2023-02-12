Son iki aydır elektrik faturaları bu yüzden yüksek geliyormuş! Bu yöntemle faturalar yarı yarıya düşecek







5 YÖNTEM İLE FATURALARINIZI UCUZLATMAK MÜMKÜN







İŞTE TASARRUF YÖNTEMLERİ!

Mikrodalga fırın ve prizler gibi ufak ev aletleri kullanımı ile faturalarınızı düşürmek için uzmanlar tarafından önerilen 5 kolay yöntem.Son dönemlerde elektrik, su, doğalgaz, internet gibi tüketim kalemlerinde yaşanan büyük fiyat artışları çoğu haneyi tasarruf yapmaya zorladı. Sosyal medyada öneriler veren uzmanlar tarafından kolay yöntemler önerilmekte, böylece yüksek faturalardan kurtulmak olası oluyor. Ufak ev aletleri dikkatli şekilde kullanıldığı taktirde elektrik faturalarının yükselmemesi sağlanıyor.Su kaynatırken su ısıtıcılarından yardım alınarak ocağın tercih edilmemesine özen gösterilmeli. Mikrodalga fırınlar daha az enerji harcadığından yemeklerinizi mikrodalga fırında pişirebilirsiniz. Kullanmadığınız televizyon ve bilgisayarlarınızı kapatmak, prize takılı olan cihazların elektrik çekmeye devam etmesinin önüne geçmek de önemli bir tasarruf sağlayacaktır. Görüşleri ikiye bölünen uzmanlar prize takılı cihazların elektrik çekmeye devam etmesinin göz önüne alınarak, senelik 1.000 TL’ye kadar tasarruf edilebileceğini veya prize takılı olan cihazların tasarruf sağlayacak kadar yüksek düzeylerde elektrik çekmediğinin iddia edildiği görülüyor. Böylece evinizde mikrodalga fırın ile prizler üzerinde dikkatli bir kullanım ile tasarruf sağlayabileceksiniz. Ancak, kullanım alışkanlıklarınızı değiştirmeyi unutmayın. Bu şekilde faturalarınızı düşürerek aile bütçenize mühim bir miktarda katkıda bulunacaksınız.