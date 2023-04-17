SİYASET
17 Nisan 2023 - 23:15

Son seçim anketi ortaya çıktı! O parti zirveye yükseldi: Bu Pazar seçim olsa...

Ülkenin gündeminde olan seçim üzerine anketler yapılmaya devam ederken son anket sonuçları ortaya çıktı. Nisan ve mayıs araştırmaları karşılaştırıldığında Memleket Partisi'nin oylarında ki artış şaşırtırken Zafer Partisi ise devre dışı kaldı.

SİYASET
17 Nisan 2023 - 23:15
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Son seçim anketi ortaya çıktı! O parti zirveye yükseldi: Bu Pazar seçim olsa...
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14 Mayıs 2023 seçimlerine az bir zaman kala anket şirketleri çalışmalarının sonuçları ise yayınlanmaya başladı. ALF Araştırma'nın üzerinden bir ay arayla beraber anket karşılaştırmalarında Memleket Partisi'nin benzer tabanı olarak Zafer Partisi'nin kötü yönde etkilendiği görülüyor. Cumhur İttifakı'na dahil olan Yeniden Refah Partisi'nin de listede yer almadığı dikkatleri çekti.

ANKET SONUÇLARI

AK Parti: Yüzde 33,1



CHP: Yüzde 30,2

İYİ Parti: Yüzde 13,2

HDP: Yüzde 10,1

MHP: Yüzde 6,6

Memleket Partisi: Yüzde 4,3

Diğer: Yüzde 2,5

ALF anket sonuçları

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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