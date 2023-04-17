Son seçim anketi ortaya çıktı! O parti zirveye yükseldi: Bu Pazar seçim olsa...







ANKET SONUÇLARI







14 Mayıs 2023 seçimlerine az bir zaman kala anket şirketleri çalışmalarının sonuçları ise yayınlanmaya başladı. ALF Araştırma'nın üzerinden bir ay arayla beraber anket karşılaştırmalarında Memleket Partisi'nin benzer tabanı olarak Zafer Partisi'nin kötü yönde etkilendiği görülüyor. Cumhur İttifakı'na dahil olan Yeniden Refah Partisi'nin de listede yer almadığı dikkatleri çekti.AK Parti: Yüzde 33,1CHP: Yüzde 30,2 İYİ Parti: Yüzde 13,2 HDP: Yüzde 10,1 MHP: Yüzde 6,6 Memleket Partisi: Yüzde 4,3 Diğer: Yüzde 2,5