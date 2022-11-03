Son Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı yeniden ekranlarda boy gösterecek! Nisa Bölükbaşı'nın rol alacağı dizi açıklandı













Survivor 2020'ye katılmasıyla tanınan Nisa Bölükbaşı, Survivor 2022 sezonunda son ipi alarak Merve Oflaz'ın ardından ikinci kadın şampiyonu oldu. Bir süredir kaybolan Nisa Bölükbaşı'nın TRT dizisine dahil olacağı iddia edildi.Yakışıklı oyuncu Atakan Hoşgören, TRT dijital projesi Koyu Beyaz'da kamera önünde Nisa Bölükbaşı ile beraber rol alacak. Sosyal ağları sallayan haberin ardından Nisa Bölükbaşı, Twitter hesabından açıklamalara yer verdi. Survivor şampiyonu diziye konuk oyuncu olarak getirildiğini ve projede İngilizce konuşacağına değindi.Nisa Bölükbaşı, Survivor 2022 sezon şampiyonluğu için eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Nisa Bölükbaşı, bir süredir Survivor takım arkadaşı Ogeday Girişken’le beraber.