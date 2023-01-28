KAMU PERSONELİ
28 Ocak 2023 - 00:30

Son yılların en büyük memur alımı! Memur olmayan kalmayacak: Bu kurumlar KPSS puanıyla binlerce kişiyi işe alacak!

12 bakanlık üzerinden personel alımı yapılacağı bilgisi verilirken memur olmak isteyenler araştırmalara başladı. Memur alımı yapacak bakanlıklar kadrolarını açıkladı. Bakanlıkların personel alımı ilanını yayınlanırken hangi kadrolara kaç kişi alınacak? Hangi bankalara alım yapılacak?

KAMU PERSONELİ
28 Ocak 2023 - 00:30
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Son yılların en büyük memur alımı! Memur olmayan kalmayacak: Bu kurumlar KPSS puanıyla binlerce kişiyi işe alacak!
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Bakanlıklar üzerinden peş peşe personel alımları başlatılırken KPSS şartıyla beraber 4.919 memur alımı yapacaklar için başvuru şartları merak konusu oldu. Bakanlıkların personel alımlarıyla beraber hangi kadrolara kaç kişi alınacağı bilgisi verildi. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları...

ALIM YAPILAN KADROLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı 216 memur alımı



Milli Eğitim Bakanlığı 500 memur alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 555 memur alımı

Dışişleri Bakanlığı 11 memur alımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 48 personel alımı

Adalet Bakanlığı 19 memur alımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 15 memur alımı

Milli Savunma Bakanlığı 196 memur alımı

Ticaret Bakanlığı 92 memur alımı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 383 memur alımı

Devlet memuru personel alımı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

KPSS şartı aranırken alım yapılan kadrolara bakılarak farklı puan durumu belirtilir. 12 bakanlık personel alım ilanları yayınlanırken başvuru şartları ve kadro dağılımlarıyla başvuru işlemleri yapılıyor. DPB üzerinde memur olma isteği olanlar ya da alım yapılacak kadrolara dair bilgi sahibi olmak isteyenler internet sayfası üzerinden bilgilere ulaşabilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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