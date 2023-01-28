Son yılların en büyük memur alımı! Memur olmayan kalmayacak: Bu kurumlar KPSS puanıyla binlerce kişiyi işe alacak!







ALIM YAPILAN KADROLAR







BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Bakanlıklar üzerinden peş peşe personel alımları başlatılırken KPSS şartıyla beraber 4.919 memur alımı yapacaklar için başvuru şartları merak konusu oldu. Bakanlıkların personel alımlarıyla beraber hangi kadrolara kaç kişi alınacağı bilgisi verildi. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları...Kültür ve Turizm Bakanlığı 216 memur alımıMilli Eğitim Bakanlığı 500 memur alımı Hazine ve Maliye Bakanlığı 555 memur alımı Dışişleri Bakanlığı 11 memur alımı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 48 personel alımı Adalet Bakanlığı 19 memur alımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 15 memur alımı Milli Savunma Bakanlığı 196 memur alımı Ticaret Bakanlığı 92 memur alımı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 383 memur alımıKPSS şartı aranırken alım yapılan kadrolara bakılarak farklı puan durumu belirtilir. 12 bakanlık personel alım ilanları yayınlanırken başvuru şartları ve kadro dağılımlarıyla başvuru işlemleri yapılıyor. DPB üzerinde memur olma isteği olanlar ya da alım yapılacak kadrolara dair bilgi sahibi olmak isteyenler internet sayfası üzerinden bilgilere ulaşabilir.