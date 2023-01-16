Finans
16 Ocak 2023 - 23:15

Sona kalan dona kalır! Bu bankada maaş hesabı açtırana 7.200 TL nakit ödeme! Son günü kaçıran başını taşlara vuracak!

Son zamanların en revaçta olan kampanyalarından birisi de emeklilik kampanyaları oldu. Milyonlarca emekli vatandaşın ilgisini çeken bu promosyon kampanyalarına bir yenisi de Yapı kredi den geldi. Yapı kredi bankası yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. İşte detaylar…

Finans
16 Ocak 2023 - 23:15
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Sona kalan dona kalır! Bu bankada maaş hesabı açtırana 7.200 TL nakit ödeme! Son günü kaçıran başını taşlara vuracak!


Bankaların emekli vatandaşları kendi bankasına çekme rekabeti devam ediyor. Bu banka savaşlarından en karlı çıkanlar ise emekliler oluyor. Milyonlarca emekliye nakit para fırsatı sunuluyor..

banka



MİLYONLARCA EMEKLİ VATANDAŞA DUYURU YAPILDI: 31 OCAK’A KADAR HEMEN BAŞVURUN 7500 TL ALIN!

Bankaların başlatmış olduğu bu kampanyalar emekliler için de önemli bir nakit para fırsatı oluyor. Emekli maaşını kendi bankasına taşıyan bankalar, emeklilere nakit ikramiye ödüyor. Yapı kredi Bankası, maaşına devam etmek isteyen emekliler için emeklilik promosyon tutarının detaylarını da açıkladı.

Emekli vatandaşlar için yapılan bu promosyon kampanyaları emeklilere de önemli bir fırsat oldu. Emekliler yapılan promosyon kampanyalarına ilgi gösteriyor. Yapı Kredi Bankası'ndan alınan emekli promosyon kampanyası için yapılan açıklamaya göre çekilen maaşın miktarına göre verilecek olan paranın miktarının da değiştiği bildirildi. Bu açıklamaya göre çekilen maaş 3.500 TL ile 7.499 TL arası ise 4.900 TL: 7500 TL ile 9.999 TL arası ise 6300 TL; 10.000 TL'den fazla olması durumunda 7.000 TL'lik promosyon ödemesi nakit olarak yapılacaktır.

YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI DETAYLARI;

Yapı Kredi Bankası'nın emeklilik kampanya açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

 1.11.2022- 31.1.2023 tarihleri arasında Yapı Kredi'den üç yıl süreyle SGK emekli maaşı almayı taahhüt eden müşterilerimiz 7500 TL'ye kadar nakit emekli maaşı promosyon kampanyasından yararlanacaktır.

Promosyon sözleşmesinin imzalanmasından sonra herhangi bir ek koşul yoktur; aylık net gelir 3499 TL'yi geçmiyorsa 4200 TL; 3500-7499 TL ise 4900 TL; 7500-9999 TL ise 6300 TL; 10.000 TL üzeri ise 7.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılır.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanmasından itibaren 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi halinde, maaş skalasına bakılmaksızın 200 TL nakit ikramiye ödenecektir.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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