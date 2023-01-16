Sona kalan dona kalır! Bu bankada maaş hesabı açtırana 7.200 TL nakit ödeme! Son günü kaçıran başını taşlara vuracak!

Bankaların emekli vatandaşları kendi bankasına çekme rekabeti devam ediyor. Bu banka savaşlarından en karlı çıkanlar ise emekliler oluyor. Milyonlarca emekliye nakit para fırsatı sunuluyor..
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Bankaların başlatmış olduğu bu kampanyalar emekliler için de önemli bir nakit para fırsatı oluyor. Emekli maaşını kendi bankasına taşıyan bankalar, emeklilere nakit ikramiye ödüyor. Yapı kredi Bankası, maaşına devam etmek isteyen emekliler için emeklilik promosyon tutarının detaylarını da açıkladı. Emekli vatandaşlar için yapılan bu promosyon kampanyaları emeklilere de önemli bir fırsat oldu. Emekliler yapılan promosyon kampanyalarına ilgi gösteriyor. Yapı Kredi Bankası'ndan alınan emekli promosyon kampanyası için yapılan açıklamaya göre çekilen maaşın miktarına göre verilecek olan paranın miktarının da değiştiği bildirildi. Bu açıklamaya göre çekilen maaş 3.500 TL ile 7.499 TL arası ise 4.900 TL: 7500 TL ile 9.999 TL arası ise 6300 TL; 10.000 TL'den fazla olması durumunda 7.000 TL'lik promosyon ödemesi nakit olarak yapılacaktır.