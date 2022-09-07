EKONOMİ
07 Eylül 2022 - 11:43

Sonbahar yaklaşırken, alışveriş platformları indirim kampanyalarını duyurmaya başladı

E-ticaret platformu Trendyol, Mega Eylül kampanyası duyurdu. 4-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmekte olan kampanyada giyimden kozmetiğe, elektronikten ev eşyasına kadar birçok üründe indirim olduğunu belirtildi.

EKONOMİ
07 Eylül 2022 - 11:43
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Sonbahar yaklaşırken, alışveriş platformları indirim kampanyalarını duyurmaya başladı

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol'un Mega Eylül kampanyası başladı. 4-9 Eylül tarihleri boyunca sürecek kampanyada e-ticaret platformu, müşterilerine binlerce marka ve yüz binlerce üründe indirim fırsatları sunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, uygun fiyatlı birçok ürün çeşidinin olduğu Mega Eylül kampanyasında, giyimde, ayakkabıda, aksesuarda, kozmetikte, elektronikte ve ev eşyasında indirimler e-ticaret platformunun müşterilerini bekliyor. Kampanyaya platformun mobil uygulamasından veya trendyol.com adresinden ulaşılabiliyor.

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