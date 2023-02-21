Sondakika açıklaması geldi! İş arayana müjde... Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımını duyurdu... İşte alım yapılacak kadrolar ve branşlar













Hangi kadrolarda alım gerçekleştirilecek?

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamada 85 bin kişilik kamu çalışanı alınacağı duyurulmuştu. Bu alımın birinci adımı gerçekleştirildi ve toplamda 42 bin 500 kişilik alım yapıldı. Vatandaşlar şimdi diğer alımı bekliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin arından sağlık personellerine ihtiyaç arttı. MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, yaptığı konuşmada 85 bin kişilik alımın 42 500'ünün gerçekleştiğini belirterek, "KPSS 2022 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirmeler tamamlandı. Bu alanlarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Şimdi ise Sağlık Bakanlığımızın da açıkladığı gibi, kalan 42.500 personelin alımı için hazırlık yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.Son dakika haberlerine göre, personel alımı için yapılan hazırlıklar hızlandı ve depremden etkilenen şehirlerde daha çok alım yapılacak. 11 şehirde yaşanan depremin ardından personel alımları şehirlere göre farklılık gösterecek dağılım nedeniyle yeniden düzenlenmek üzere durduruldu. Alımların daha fazla yapılması beklenen o bölgeler ise şu şekilde: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Elazığ, Malatya, Osmaniye ve ŞanlıurfaGüvenlik personeli, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme personeli, şoför, hemşire, ebe, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sağlık personeli, büro personeli ve mühendis kadrolarında alım yapılacak. Yaklaşık 11 bin kişilik işçi, 31 bin 500 kişilik personel alımı yapılması öngörülüyor.