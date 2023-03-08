Sondakika! ÖSYM YKS başvuruları bugünden itibaren başladı







YKS BAŞVURULARI BAŞLADI!







Geçtiğimiz ay ülkece yaşadığımız 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.8 şiddetli deprem üzerine birçok konuya ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı, bunlardan biri de eğitimin nasıl devam edeceği, yapılacak sınavların nasıl olacağı hususunda oldu. Daha fazla bilgi için haberimizi okumaya devam edin...2023 yılında yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihleri 17-18 Haziran 2023 olarak belirlendi. 17 Haziran'da TYT sınavı, 18 Haziran'ın sabah oturumunda AYT sınavı , öğleden sonra olan oturumunda ise YDT sınavı yapılacaktır. Bunların yanında sınav için yapılacak başvuruların tarihleri de 8-23 Mart olarak belirlendi. Adaylar başvurularını 8 Mart itibariyle ÖSYM Başvuru Merkezlerine müracaat ederek veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir. Yapılacak olan YKS sınavında deprem bölgesi ilan edilen 11 ilde ikamet eden ve depremden etkilenen öğrencilerden sınav ve başvuru ücreti alınmayacaktır.