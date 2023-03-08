EĞİTİM
08 Mart 2023 - 11:52

Sondakika! ÖSYM YKS başvuruları bugünden itibaren başladı

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi doğrultusunda 17-18 Haziran tarihlerinde olan YKS sınavının oturumları için yapılacak başvurular bugünden itibaren başladı. Detaylar ve açıklamalar haberin devamında sizlerle...

EĞİTİM
08 Mart 2023 - 11:52
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Sondakika! ÖSYM YKS başvuruları bugünden itibaren başladı
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Geçtiğimiz ay ülkece yaşadığımız 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.8 şiddetli deprem üzerine birçok konuya ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı, bunlardan biri de eğitimin nasıl devam edeceği, yapılacak sınavların nasıl olacağı hususunda oldu. Daha fazla bilgi için haberimizi okumaya devam edin...

yks

YKS BAŞVURULARI BAŞLADI!



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2023 yılında yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihleri 17-18 Haziran 2023 olarak belirlendi. 

17 Haziran'da TYT sınavı, 18 Haziran'ın sabah oturumunda AYT sınavı , öğleden sonra olan oturumunda ise YDT sınavı yapılacaktır.

 Bunların yanında sınav için yapılacak başvuruların tarihleri de 8-23 Mart olarak belirlendi.

 Adaylar başvurularını 8 Mart itibariyle ÖSYM Başvuru Merkezlerine müracaat ederek veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

 Yapılacak olan YKS sınavında deprem bölgesi ilan edilen 11 ilde ikamet eden ve depremden etkilenen öğrencilerden sınav ve başvuru ücreti alınmayacaktır.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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