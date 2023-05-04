MAGAZİN
04 Mayıs 2023 - 20:40

Songül Karlı estetik konusunu iyice abarttı! Neredeyse Hadisenin ikizi..

Şarkıcılık ve estetik operasyonlarıyla adından sürekli söz ettiren şarkıcı Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde estetik için yeniden bıçak altına yattı. Yeni halini paylaşan Karlı, takipçilerinden tam not almayı başardı.

MAGAZİN
04 Mayıs 2023 - 20:40
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Songül Karlı estetik konusunu iyice abarttı! Neredeyse Hadisenin ikizi..


Geçen yıl eski eşiyle yaşamış olduğu sorunlar nedeniyle zor zamanlar geçiren Songül Karlı, bazı açıklamalar yüzünden gündemden bir süre uzak kalmıştı.

Songül Karlı



Türk Halk müziğinin güçlü seslerinden olan Karlı, şimdilerde estetik operasyonlarla da adından söz ettiriyor. Yüzünden ve vücudundan çeşitli ameliyatlar geçiren ünlü şarkıcı, son halini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı ve deyim yerindeyse paylaşımıyla viral oldu. Karlı'nın son hali Hadise ve Petek Dinçöz ile kıyaslandı.

"BÜTÜN GÜZELLİĞİ İLE ORTADA OLACAK"

Songül Karlı

Songül Karlı'nın estetiğini gerçekleştiren doktor ameliyat öncesinde yaptığı açıklamasında şunları söylemişti: "Songül Hanım'ın dudaklarından başlayarak lip lifting yapacağız. Dudaklarını biraz daha yukarı kaldıracağız. Yüzün ortasını da gereceğiz. Liposuction ile sıkılaştıracağız. Vaser ve kol germe için çok az hareket yani 2-3 günün sonunda günlük aktivitelerimizi yapabiliriz, 7-10 gün içerisinde günlük aktivitelerimizi gerçekleştirebiliriz, sonuçlar belli olacaktır."

HADİSE SANDILAR

Songül Karlı

Dönüşümünü merak eden Karlı, sahne önünde makyaj yaptığı anları yayınladı ve son halini sergiledi. Dudaklarında ve yüzünde bazı değişiklikler olan şarkıcının son halinin Petek Dinçöz ile Hadise'ye bnzetilmesi dikkatlerden kaçmadı. Karlı'nın paylaşımının altına yazılan yorumlardan bir tanesi ise "Yanlışlıkla Hadise'nin fotoğrafını paylaştınız" oldu. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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