Songül Öden’den takdir toplayan hareket













Geçtiğimiz akşam İBB Kültür/Sanat etkinlikleri kapsamında başarılı oyuncu Songül Öden’İn tek kişilik oyunu ‘LAL’ Yerebatan Sarnıcında sahnelendi. Satışa çıktığı andan biletler tükendi. 7 kadının farklı yaş ve statülerden kişiyi tek başına sahneleyen başarılı oyuncu Songül Öden izleyenleri kendine hayran bıraktı.Tarihi yapıda gerçekleşen tiyatro oyunu izleyenleri adeta büyüledi. Yaklaşık 400 kişiyi ağırlayan Yerebatan Sarnıcı’nda oyun için özel ışıklandırma ve sahne kuruldu. Oyun bitiminde Songül Öden :’Bu yankılanan ses İranlı kadınlar için’ diyerek herkesi ayakta alkışlattı. Büyük beğeni toplayan oyunun Ocak ayında tekrar Yerebatan Sarnıcında sahnelenmesi bekleniyor.Başarılı oyuncunun oyununu İranlı kadınlara atfettiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.