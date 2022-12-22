MAGAZİN
22 Aralık 2022 - 09:12

Songül Öden'den takdir toplayan hareket

Başarılı oyuncu Songül Öden oyununu İranlı kadınlara ithaf etti…

MAGAZİN
22 Aralık 2022 - 09:12
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Songül Öden’den takdir toplayan hareket


Geçtiğimiz akşam İBB Kültür/Sanat etkinlikleri kapsamında başarılı oyuncu Songül Öden’İn tek kişilik oyunu ‘LAL’ Yerebatan Sarnıcında sahnelendi. Satışa çıktığı andan biletler tükendi. 7 kadının farklı yaş ve statülerden kişiyi tek başına sahneleyen başarılı oyuncu Songül Öden izleyenleri kendine hayran bıraktı. Songül Öden

İzleyiciler adeta büyülendi 



Tarihi yapıda gerçekleşen tiyatro oyunu izleyenleri adeta büyüledi. Yaklaşık 400 kişiyi ağırlayan Yerebatan Sarnıcı’nda oyun için özel ışıklandırma ve sahne kuruldu. Oyun bitiminde Songül Öden :’Bu yankılanan ses İranlı kadınlar için’ diyerek herkesi ayakta alkışlattı. Büyük beğeni toplayan oyunun Ocak ayında tekrar Yerebatan Sarnıcında sahnelenmesi bekleniyor. Songül Öden

Başarılı oyuncunun oyununu İranlı kadınlara atfettiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.Songül Öden

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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