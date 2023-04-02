Sonunda açıklandı! Asgari ücrete ara zam oranı belli oldu: Milyonlarca çalışan etkilenecek!

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zamları ile ilgili yeni açıklama yapıldı. Bakan Bilgin konu ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Bilgin'in asgari ücret açıklaması nedir? İşte tüm detaylar haberimizde.
ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLAMASI!Milyonların beklediği asgari ücret açıklaması ile ilgili gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni açıklamada bulundu.
Hayat şartlarının pahalılaşması devamında asgari ücret alanları koruyacak düzenlemenin Temmuz ayında geleceğini dile getirdi. Açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Asgari ücretleri düzenlerken çeşitli şartlara bakmaktayız. İlk olarak enflasyon. İkinci olarak alım gücünün azalmasıdır. Enflasyondaki düşüş devam eder ama hayat pahalılığı sürer ise değerlendiririz böylelikle asgari ücretliyi koruyacak düzenlemeyi Temmuz ayında yapacağız.” EYT maaş bağlayan personellerin mesailerini arttırdık. Mart ayı içerisinde EYT için başvuru yapan vatandaşlar nisan ayında maaşlarını alacaklardır. Maaşa bağlandığı günle aynı günde alacaklardır. Bir kayıp yaşatılmayacaktır. Fazla mesai gerçekleştirerek süreci daha da hızlandırıyoruz. Mayıs ayı içerisinde bütün başvuru yapanların maaşları ödenmiş olacaktır. EYT düzenlemesi ile emekli maaşı bağlanan 250.000'den fazla emekli bulunmaktadır. Emekli olanların ikramiyeleri de yatırılacaktır. Şehit, gazi, dul, yetim aylık maaşlarını da asgari düzeye getirmiş bulunmaktayız.