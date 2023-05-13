Sonunda asgari ücret tutarları belirlendi: 12 bin 250 TL olacak!

Temmuz ayında asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılacak ara zamlar merakla araştırılmaya devam ediyor. Kamu işçilerine yapılan yüksek zam oranı sonrasında ise herkesin beklentisi de arttı. Asgari ücret tutarları ise 12 bin 250 TL olarak açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ASGARİ ÜCRET 12 BİN 250 TL OLUYORTemmuz ayında memur maaşlarına ve asgari ücrete yapılacak ara zamlar merakla bekleniyor. Sık sık tutar konusunda iddialar konuşulurken SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret tutarını söyledi. Erdursun tarafından yapılan açıklamaya göre asgari ücret Temmuz ayında 12 bin 250 TL olacak.
Eğer bahsi geçen zam yapılırsa asgari ücrete yüzde 50 oranına yakın zam yapılmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamaya göre ise asgari ücret tutarları henüz netleşmedi. Vedat Bilgin asgari ücrete 500 doların altında zam yapılmaması gerektiğinin altını çizmişti. Güncel dolar kuruyla 500 dolar 4 bin 250 TL oluyor. Zam ile ilgili iddialar sürerken Recep Tayyip Erdoğan ara zam için Temmuz ayını işaret etmeye devam ediyor. Seçim sonrasında mevcut hükümet değişirse zam ile ilgili yeni kararlar alınabilir. Kamu işçilerine yapılan yüzde 45 zam sonrasında en düşük kamu işçisi maaşı 15 bin TL olmuştu. Bu zam sonrasında asgari ücretli milyonlarca vatandaşın ve kamu personellerinin de beklentisi yükseldi.