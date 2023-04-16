Sonunda belli oldu! 1 Mayıs tatili 3 güne çıktı: Duyuru yapıldı







1 MAYIS TATİL OLACAK MI? KAÇ GÜN SÜRECEK?





1 MAYIS NEDİR?







Resmi açıklama yapıldı! 1 Mayıs 2023 tatili üç gün olacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de de resmi tatil olarak kabul ediliyor ve bu yıl 1 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Tatil süresi ise üç gün olacak.Resmi açıklama sonrasında, 1 Mayıs işçi bayramı için resmi tatil ilan edildi ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün boyunca kapalı kalacak. Tatil, 1 Mayıs Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle üç günlük bir süreye yayılacak. Böylece Cumartesi ve Pazar günleriyle birlikte toplamda 3 günlük bir tatil yapılacak.1 Mayıs, Dünya İşçi ve Emekçileri Bayramı olarak da bilinen uluslararası bir tatildir. 1 Mayıs 1886'da, Chicago'daki işçilerin, günlük 8 saatlik çalışma hakkı talebiyle başlattıkları grev sonucunda, polis ve işverenler arasında çıkan çatışmada ölen işçiler anısına kutlanmaktadır. Daha sonra, 1 Mayıs tarihleri, dünya genelinde işçilerin hakları, emeği ve insanca yaşam koşulları için mücadele ettikleri bir gün olarak kabul edilmiştir. Günümüzde, çeşitli ülkelerde farklı etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs, uluslararası bir dayanışma günüdür.