Sonunda buda oldu! Bahçeye düşen iç çamaşırını ev sahibine teslim etti hayatının sonu oldu













Cide Çamaltı köyünde sabah saatleri sularında 3 katlı binanın boya işini üstlenen Abdurrahman B. (47) ve Hamit O. (33), iddialara göre, en üst kattan bahçeye düşmüş olan kadın iç çamaşırını evin sahibi Serhat O.’ya (35) vermek istedi.Serhat O., işçilerin çamaşırı evine getirmelerine sinirlenerek, tartışma meydana geldi. Meydana gelen tartışma kavgaya dönüşmesi sonrasında Serhat O., pompalı tüfek ile işçilere kurşun yağdırdı.Olay esnasında yaralanan işçiler, ihbarın ardından olay yerine intikal eden ambulans ile Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı olarak gelen Abdurrahman B. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Hamit O.’nun hayati tehlikesinin olmadığı söylendi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltında olan Serhat O. ise karakolda yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevk edildi.