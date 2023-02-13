Sonunda duyuruldu! Devlet 300.000 TL ev kredisi veriyor: İşte oranlar

Devlet, ev sahibi olmak isteyen ancak bütçesi yeterli olmayan kişilere 300 Bin Türk Lirası tutarında destek veriyor. Bu destek, ev sahibi olmak isteyen kişilere finansal olarak yardımcı olurken, aynı zamanda da ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimini desteklemek adına hayati bir role sahiptir. Bu destek, ev sahibi olmak isteyen kişiler için oldukça önemlidir, çünkü konut sahibi olmanın önündeki engelleri ortadan kaldırır ve kişinin hayatının gelişimini destekler. Devlet bu desteği sağlayarak, insanların sosyal yaşama katılımını ve kişisel gelişimini teşvik ederken, aynı zamanda da konut fiyatlarının artmasını önlemiş ve bu yolla da ekonomik dengenin korunmasına katkıda bulunmuştur.
EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE MÜJDE! DEVLETTEN 300 BİN TL EV KREDİSİDestek ödemesi almak için öncelikle ev sahibinin bu desteği almak istediğini belirtmesi gerekiyor. Ayrıca ev sahibi, evin kendisinin tarafından yapımının söz konusu olduğunu kanıtlamalıdır. Bunun için ev sahibinin evin yapımıyla ilgili belgeleri, faturaları, kredi kartı veya banka hesap ödeme geçmişlerini göstermesi gerekiyor. Ayrıca ev sahibinin evin yapımının tamamlandığını ve bu evi kendisinin kullandığını kanıtlaması gerekiyor. Bu destek ödemesinin hedefi, ev sahiplerinin kendi evlerini kendi imkânlarıyla yapmasının teşvik edilmesidir. Vatandaşların evlerini kendi imkânlarıyla yapabilmesi için destek sağlanıyor. Böylelikle ev sahipleri hem maddi hem de manevi anlamda kazanç sağlıyor.
Devlet tarafından destek almak isteyen kişilerin evlerini betonarme olarak yaptırmaları durumunda Bakanlık tarafından nakit destek ödemesi yapılıyor. Betonarme ev yapımı için öncelikle arsaya sahip olunması ve ihtiyaç sahibi olunması gerekiyor. Bunun dışında hane içinde kişi başı aylık ortalama gelirin net asgari ücretin üçte birinin geçmemesi şartı ile ek olarak ise ailenin yaşamış olduğu evin sağlıksız ve bakımsız olması durumunun da ispatlanması gerekiyor. Bu şartların tamamını eksiksiz bir şekilde yerine getirenler, devlet tarafından yapılan barınma yardımları çerçevesinde betonarme ev yapım yardımı ödemesinden faydalanabiliyor. Yardım ödemelerinin yapılabilmesi için tapu düzeninin tam hisseli olması gerekiyor. Bu durumda devlet tarafından müşterek tapulu arsalar için destek ödemesi yapılmıyor. Aile Bakanlığı tarafından verilen betonarme ev yaptırma yardımı kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile 200 Bin liradan 300 Bin liraya yükseltilmiştir. Bu bağış sayesinde vatandaşlar 100 metrekarelik betonarme evlerini 300 Bin liralık bütçeyle yaptırabilme avantajına sahipler. Öyle ki, bu artış vatandaşların evlerini daha kaliteli ve daha uygun maliyetlerle inşa etmelerine olanak sağlayacak. Aynı zamanda, bu artış aileler için daha güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunacak. Bu nedenle, Aile Bakanlığı tarafından verilen bu yardımın ülke çapında daha fazla vatandaşa ulaştırılmasının önemi büyük. Böylece, daha çok kişi hayallerindeki evlerini kaliteli ve daha uygun maliyetlerle inşa edebilme fırsatına sahip olacak. Betonarme ev yapım maliyetleri ev yapmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Çok çeşitli maliyet birimleri bulunuyor. Ancak, evin tüm inşaat süreçlerini kapsayacak maliyetlerin en az 750 Bin lira olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, evin yapılacağı arsanın maliyeti bu maliyetin içinde yer almamaktadır. Bu durumda, arsa maliyetinin hesaba katılması durumunda, maliyet 1 Milyon liranın çok üzerine çıkabiliyor. Ev yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi ve özellikleri de maliyetleri etkilemektedir. Evinin tasarımına ve kullanılan malzemelere göre farklı maliyetler ortaya çıkabiliyor. Bununla birlikte, evin yapımı sırasında kullanılan ekipmanların kalitesi ve teknolojisi de maliyetleri etkileyebiliyor. Ayrıca, inşaatın yapımında kullanılan işçilik maliyetleri de maliyeti etkileyebilir.