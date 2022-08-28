Sony Walkman NW-ZX507 Özellikleri ve fiyatı tanıtıldı!

Eski zamanlarda sıklıkla kullanılan müzik çalarlar günümüze de sıklıkla tercih edilmektedir. O dönemlerin satışa sunulan müzik çalarların bir diğer adı da insanlar tarafından 'Walkman' olarak bilinir. Japonya da tanıtımının yapıldığı Sony Walkman NW-ZX507 müzik çaları için heyecan arttı. Sony Walkman NW-ZX507 özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır
Sony Walkman NW-ZX507 özellikleri- Şarkı aktarımı
- USB-C potruna ve microSD kart yuvası - 3.6 inç büyüklüğünde HD çözünürlük - DSD Native ve 384kHz / 32bit PCM çalma yeteneklerine - S-Master HX dahili dijital amplifikatör - DSEE HX ise sesi Hi-Res kalitesine yükseltmek ve sıkıştırılmış sesi iyileştirmek - Bluetooth 5.0 ve NFC - 64 GB depolama alanı