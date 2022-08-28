TEKNOLOJİ
28 Ağustos 2022 - 16:48

Sony Walkman NW-ZX507 Özellikleri ve fiyatı tanıtıldı!

Birçok kişinin beklediği güzel haber Sony'den geldi. Yeni akıllı telefonu Sony Xperia 5'in tanıtımının yapılmasıyla beraber kullanıcılar için Sony Walkman NW-ZX507 cihazı da tanıtıldı. Sabırsızlıkla beklenen Sony Walkman NW-ZX507 cihazının özellikleri ve fiyat konusu araştırılmaya başlandı. Sony Walkman NW-ZX507 fiyatı nedir? Sony Walkman NW-ZX507 özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
28 Ağustos 2022 - 16:48
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Sony Walkman NW-ZX507 Özellikleri ve fiyatı tanıtıldı!


Eski zamanlarda sıklıkla kullanılan müzik çalarlar günümüze de sıklıkla tercih edilmektedir. O dönemlerin satışa sunulan müzik çalarların bir diğer adı da insanlar tarafından 'Walkman' olarak bilinir. Japonya da tanıtımının yapıldığı Sony Walkman NW-ZX507 müzik çaları için heyecan arttı. Sony Walkman NW-ZX507 özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır

Sony Walkman NW-ZX507 özellikleri

- Şarkı aktarımı



- USB-C potruna ve microSD kart yuvası

- 3.6 inç büyüklüğünde HD çözünürlük

- DSD Native ve 384kHz / 32bit PCM çalma yeteneklerine

- S-Master HX dahili dijital amplifikatör

- DSEE HX ise sesi Hi-Res kalitesine yükseltmek ve sıkıştırılmış sesi iyileştirmek

- Bluetooth 5.0 ve NFC

- 64 GB depolama alanı

Sony Walkman özellikleri

Sony Walkman NW-ZX507 fiyatı nedir?

Kasım ayında piyasaya sunulacak olan Sony Walkman NW-ZX507 için fiyat araştırmaları başladı. Dolar bazında satışının yapılacağı Müzik çalar için 925 dolar üzerinden satışa sunulacağı bilgisi yer almaktadır.

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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