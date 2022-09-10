Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı













İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda ülke dışından Türkiye'ye sörf tahtası içinde uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı. Bagaj bölümüne verdikleri sörf tahtalarını inceleyen Jandarma ekipleri, tahtaların içine gizlenmiş vaziyette 4 kilo kokain elde etti. Yakalanan biri yabancı uyruklu 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli şahısların ülke dışından sörf tahtalarının içine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde getirerek İstanbul genelinde piyasaya satacağı bilgisini aldı. Alınan bilgi çerçevesinde araştırmalara başlayan Jandarma ekipleri, yabancı uyruklu olan şüphelinin yurtdışından Türkiye'ye turist gibi geleceği, uyuşturucu maddeyi gizlediği sörf tahtalarını uçağın bagaj kısmına paketleyerek koyduğu ve diğer şüphelinin kendisini Türkiye'de karşılayacağı bilgisini ele geçirdi.Uçuş saati ve kodunun tespit edilmesi üzerine Jandarma ekipleri İstanbul Havalimanında takibe başladı. Söz konusu uçak iniş yaptıktan sonra bagaj bölümünde sörf tahtalarını bir şahsın aldığının belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı ve şüpheli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Operasyonda; sörf tahtaları arasına gizlenmiş vaziyette 4 kilo kokain elde edildi.