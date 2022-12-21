Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı başladı! KPSS puanı şartını taşıyanlar alınacak: Başvuru şartları ve detaylar duyuruldu







SGK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?





HANGİ BÖLÜMDEN ALIM YAPILACAK?







BAŞVURULAR HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPILACAK?

İş arayan birçok kişi yeni iş ilanlarını yakından takip ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışacak kadrolu memur alımları başlıyor. Toplamda 30 kamu personeli alımı yapılacağı duyurulurken başvuru şartları da paylaşıldı. Müfettiş Yardımcısı alımı için istenen şartları sizlerle paylaşıyoruz. İşte SGK personel alımları hakkında merak edilen tüm detaylar…657 DMK’daki şartlar baz alınarak adayların 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Bu kapsamda 2021 veya 2022 KPSS P48 puan türünden en az 80 puan alınması gerekmektedir. Bu kapsamda kişilerin müfettişlik karakterine uygun olması gerekirken çalışma anlayışı ve etik kurallara da uygun bir şekilde çalışma disiplininin bulunması gerekmektedir. Adayların herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekmektedir. Adayların sağlık durumlarının görev yapacağı bölgelerdeki iklim koşullarına ve seyahat etmeye elverişli olması gerekiyor.SGK kapsamında alımı yapılacak personel adaylarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık ile işletme, endüstri, yazılım, elektronik, elektrik ve elektronik, bilgisayar mühendislikleri bölümlerinden mezun olması gerekiyor.Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak olan personel alımları için başvurular 19 Aralık 2022 tarihinde başladı. Kamu kurumunda çalışmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.