Sosyal Konu Projesi ile ilgili detaylar açıklanıyor! Cumhurbaşkanı Erdağon'dan projeyle ilgili beklenen açıklama!







Murat Kurum açıklamalarda bulundu







Proje detayları bugün açıklanıyor

Sosyal Konut Projesi'nin ilan edilmesinden itibaren konu ile ilgili detaylar projeden yararlanmak isteyenler tarafından merak edilmekteydi. Bugün o merak son bulacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konu ile ilgili hem satışın ne zaman başlayacağı hem de gereken şartların ne olduğu ile ilgili bilgilendirme yapılacak.Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı konuşma ile başladı. Bakan Kurum konuşması içerisinde birçok konuya değindi. Açıklamalarda bulunan Kurum "Bugün Elazığ, Malatya'da İzmir'de önce yaralarını saran, ardından da tarihin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye var. Milletine sevdalı liderimizin önderliğinde 85 milyon vatandaşının her birini sarıp sarmalayan güçlü bir Türkiye var. Bu başarıları maalesef hazmedemeyenler var. Onlar şerde biz hayırda yarışmaya devam ettik. 15 Temmuz'da onlar bu milletin bağımsızlığına kast etmiş, tankların önünden kaçarken biz bu millete 750 bininci yuvayı sunuyorduk." diyerek vatandaşlara sunulan imkanları da bir kez daha anlatmış oldu.Kurum'un yaptığı açıklama ile başlayan süreçte konu ile ilgili vatandaşlar araştırmalarına devam etti. Merak edilenlerle ilgili resmi açıklama ise bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Proje kapsamında 250 bin konut ve 100 bin arsa ihtiyacı olan vatandaşların faydalanması için belirli şartlar dahilinde satışa sunulacak. Bugün açıklanacak olan şartları taşıyan vatandaşlar ise projeye başvurarak ev ve arsa sahibi olma şansını yakalayacaklar.