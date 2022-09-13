GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 14:55

Sosyal Konu Projesi ile ilgili detaylar açıklanıyor! Cumhurbaşkanı Erdağon'dan projeyle ilgili beklenen açıklama!

TOKİ 2022 yılı başvuru şartları merak edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı ile ilgili merak edilen detayları açıklayacak. Birçok kişinin projeyle ilgili merak ettikleri detaylar duyurulacak.

GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 14:55
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Sosyal Konu Projesi ile ilgili detaylar açıklanıyor! Cumhurbaşkanı Erdağon'dan projeyle ilgili beklenen açıklama!


Sosyal Konut Projesi'nin ilan edilmesinden itibaren konu ile ilgili detaylar projeden yararlanmak isteyenler tarafından merak edilmekteydi. Bugün o merak son bulacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konu ile ilgili hem satışın ne zaman başlayacağı hem de gereken şartların ne olduğu ile ilgili bilgilendirme yapılacak.

Murat Kurum açıklamalarda bulundu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı konuşma ile başladı. Bakan Kurum konuşması içerisinde birçok konuya değindi. Açıklamalarda bulunan Kurum "Bugün Elazığ, Malatya'da İzmir'de önce yaralarını saran, ardından da tarihin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye var. Milletine sevdalı liderimizin önderliğinde 85 milyon vatandaşının her birini sarıp sarmalayan güçlü bir Türkiye var. Bu başarıları maalesef hazmedemeyenler var. Onlar şerde biz hayırda yarışmaya devam ettik. 15 Temmuz'da onlar bu milletin bağımsızlığına kast etmiş, tankların önünden kaçarken biz bu millete 750 bininci yuvayı sunuyorduk." diyerek vatandaşlara sunulan imkanları da bir kez daha anlatmış oldu.



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Proje detayları bugün açıklanıyor

Kurum'un yaptığı açıklama ile başlayan süreçte konu ile ilgili vatandaşlar araştırmalarına devam etti. Merak edilenlerle ilgili resmi açıklama ise bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Proje kapsamında 250 bin konut ve 100 bin arsa ihtiyacı olan vatandaşların faydalanması için belirli şartlar dahilinde satışa sunulacak. Bugün açıklanacak olan şartları taşıyan vatandaşlar ise projeye başvurarak ev ve arsa sahibi olma şansını yakalayacaklar. 

EDİTOR
Sümeyye Şahin
Sümeyye Şahin
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