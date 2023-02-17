Sosyal medya bu bina görüntüsüyle çalkalandı! Okey taşlarından hallice görüntüsü gündem oldu: Müteahhidi ilk kez konuştu!













Yaşanan deprem felaketi sonrası televizyon ekranlarında ve sosyal medya mecralarında deprem uzmanları, jeologlar, bilim insanları deprem için uyarıyalar yaptı. En çok uyarıyı ise İstanbul aldı. Bunun üzerine İstanbul'da yaşayan vatandaş tedirgin oldu ve evlerine dayanıklılık testi yaptırmaya başladı. Vatandaşın sokaklarda gördüğü ilginç yapılar da sosyal medyada gündem yarattı. O evlerden bir tanesinin müteahhidi açıklamada bulundu. İşte açıklamalar.Vatandaş sokaklarda göründüğü bazı binaların fotoğrafını çekerek sosyal medyada gündem yarattı. Yapının sağlam olamayacağı, bir deprem olsa zarar göreceği sosyal medyada tartışılırken, fotoğrafı çekilen bir binanın müteahhidi açıklama yaptı. İstanbul Çekmeköy'de bulunan 5 katlı Savaş apartmanı değişik yapısıyla çoğu kişinin dikkatini çekti. Binanın üçgen gelen bir yapıya sahip olması, bir kısmının ince bir duvar üzerine inşa edilmesi sağlamlığının tartışılmasına neden oldu. Aynı zamanda binanın giriş katlarında işletmelerin yer alıyor olması depremde çökme riski var düşüncelerinin artmasına neden oldu.İstanbul Çekmeköy'de ulunan 5 katlı Savaş Apartmanı müteahhidi Eser Karataş açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada gündem olan binanın belediyeden onay aldığını ifade etti. Aynı zamanda binaya ait belgeleri de elinde bulunduran Karataş, henüz yeni bir bina olduğunu, 2012 senesinde iskanın alındığını da belirtti. Binanın şeklinin de belediye tarafından onaylandığının altını çizdi. İskan alınan bir binanın yapısal olarak sorun yaratmayacağını yani Savaş Apartmanının depreme uygun olduğunu vurguladı. Karataş, binanın resmini çekip sosyal medyada gündem yaratan herkese cevap vermek için bu açıklamayı yaptığını ve tekrar bu paylaşımların yapılmamasını rica etti. Daha önce yapılan paylaşımların da kaldırılmasını, eğer kaldırılmaz ise ve tekrar paylaşılırsa hukuk yollarına başvuracağını açıkladı. Binanın müteahhidi Eser Karataş'ın açıklamalarından sonra bina sakini olan ve aynı zamanda toprak sahibi de olan Fikret Savaş da bazı söylemlerde bulundu. Bu binanın sağlam olduğunu, bir sıkıntı yaşanmadığını ailece burada yaşadıklarını belirtti. Sosyal medya da ne amaçla düştüğünü anlamadığını dile getiren bina sakini binada yaşayan herkesin memnun olduğunu belirtti.