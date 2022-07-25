Sosyal medya çapkını 'Dan Bilzerian' evliler kervanına katıldı!













Takipçilerinin bir çoğu inandı, bir çoğu inanmadı!

Asıl adı Daniel Brandon Bilzerian, olan ve sosyal medyada 'Dan Bilzerian' olarak tanınan çapkın fenomen, evlendiğini açıkladı. Instagram hesabından düğün fotoğrafını paylaşan Dan Bilzerian evliler kervanına katılarak herkesi şaşkına çevirdi.Sosyal medyanın 'en çapkın erkeği' olarak bilinen Dan Bilzerian, 33 milyon takipçili hesabı üzerinden yayınladığı bir fotoğrafla büyük şaşkınlık yarattı. Eşiyle düğününden bir kare paylaşan çapkın fenomenin, paylaşımın altına ‘Sonunda yaptım’ notunu yazarken, söz konusu evlilik takipçilerinde şok etkisi yarattı.Dan Bilzerian'ın düğün fotoğrafını gören takipçilerinin bir kısmı her gün farklı kadınla objektiflerin karşısına geçen Bilzerian'ın gerçekten evlendiğine inandı. Bir kısım kullanıcı ise çapkın ve sıra dışı yaşam tarzıyla bilinen Bilzerian’ın evlendiğine inanmadıklarını ve bunun bir kurgu olduğunu söylediler.Düğün fotoğrafı paylaşımı sonrası tüm gözler Dan Bilzerian'dan gelecek açıklamaya çevrilirken poker oynayarak servet kazanan ve bu sayede gösterişli bir hayat süren ünlü fenomenin nasıl evlenmeye ikna edildiği merak ediliyor.