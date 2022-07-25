DÜNYA
25 Temmuz 2022 - 23:34

Sosyal medya çapkını 'Dan Bilzerian' evliler kervanına katıldı!

Çapkınlığı ile ün salan ABD'li fenomeni ve poker oyuncusu Dan Bilzerian, Instagram hesabından taptığı bir paylaşımda evlendiğini duyurdu.

DÜNYA
25 Temmuz 2022 - 23:34
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Sosyal medya çapkını 'Dan Bilzerian' evliler kervanına katıldı!


Asıl adı Daniel Brandon Bilzerian, olan ve sosyal medyada 'Dan Bilzerian' olarak tanınan çapkın fenomen, evlendiğini açıkladı. Instagram hesabından düğün fotoğrafını paylaşan Dan Bilzerian evliler kervanına katılarak herkesi şaşkına çevirdi.

Dan Bilzerian



Sosyal medyanın 'en çapkın erkeği' olarak bilinen Dan Bilzerian, 33 milyon takipçili hesabı üzerinden yayınladığı bir fotoğrafla büyük şaşkınlık yarattı. Eşiyle düğününden bir kare paylaşan çapkın fenomenin, paylaşımın altına ‘Sonunda yaptım’ notunu yazarken, söz konusu evlilik takipçilerinde şok etkisi yarattı.

Dan Bilzerian

Takipçilerinin bir çoğu inandı, bir çoğu inanmadı!

Dan Bilzerian'ın düğün fotoğrafını gören takipçilerinin bir kısmı her gün farklı kadınla objektiflerin karşısına geçen Bilzerian'ın gerçekten evlendiğine inandı. Bir kısım kullanıcı ise çapkın ve sıra dışı yaşam tarzıyla bilinen Bilzerian’ın evlendiğine inanmadıklarını ve bunun bir kurgu olduğunu söylediler.

Dan Bilzerian

Düğün fotoğrafı paylaşımı sonrası tüm gözler Dan Bilzerian'dan gelecek açıklamaya çevrilirken poker oynayarak servet kazanan ve bu sayede gösterişli bir hayat süren ünlü fenomenin nasıl evlenmeye ikna edildiği merak ediliyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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