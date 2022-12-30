Sosyal medya fenomeni Murat Övüç sık sık söylemleri ve davranışlarıyla gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanın güvenlik görevlisine fırça atması ile sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Bugünlerde yaptığı yardım paylaşımıyla büyük tepkilere sebep oldu. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç ihtiyaç sahipleri yaptığı yardımı sosyal medya hesabından paylaştı.
MAGAZİN
30 Aralık 2022 - 18:16
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten tepki toplayan 'yardım' hareketi
Murat Övüç yaptıkları ile gündem olmaya devam ediyor bu sefer öyle bir şey yaptı ki tepkilerin odağı olmuş…
MAGAZİN
30 Aralık 2022 - 18:16
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