MAGAZİN
30 Aralık 2022 - 18:16

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten tepki toplayan 'yardım' hareketi

Murat Övüç yaptıkları ile gündem olmaya devam ediyor bu sefer öyle bir şey yaptı ki tepkilerin odağı olmuş…

MAGAZİN
30 Aralık 2022 - 18:16
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ten tepki toplayan ‘yardım’ hareketi


Sosyal medya fenomeni Murat Övüç sık sık söylemleri ve davranışlarıyla gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanın güvenlik görevlisine fırça atması ile sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Bugünlerde yaptığı yardım paylaşımıyla büyük tepkilere sebep oldu. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç ihtiyaç sahipleri yaptığı yardımı sosyal medya hesabından paylaştı. Murat Övüç

Videoda söylediklerine tepki yağdı 

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımı videoya aldı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yardım adı altında yaptığı gösteriş sosyal medyada gündem oldu. Yardım ettiği bir aileye ‘al bunu git kendine bir şeyler al’ demesi tepkilere yol açtı. 500 Tl’yi kadının eline sıkıştırdığı anları videoya alan ve sosyal medya hesabında paylaşan sosyal medya fenomeni tepki yağmuruna tutuldu. Yaptığı her hareketiyle tepkilere sebep olan Murat Övüç’ün bu davranışına tepki çok büyük oldu. Murat Övüç



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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