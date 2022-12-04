Sosyal medyanın ünlü simalarından Selin Ciğerci sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla herkesi şaşkına çevirdi. Çeşme de bulunan evine dört adamın girdiğini söyleyen Ciğerci hemen karakola başvurdu polis memurlarını bile şaşkına çeviren olayı Ciğerci olayın detaylarını sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile takipçileriyle paylaştı.
MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 14:58
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evine girdiler
Selin Ciğerci’den herkesi şoke eden açıklamalar…
MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 14:58
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