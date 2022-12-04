Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin evine girdiler







Oduncuyuz deyip girdiler







Sosyal medyanın ünlü simalarından Selin Ciğerci sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla herkesi şaşkına çevirdi. Çeşme de bulunan evine dört adamın girdiğini söyleyen Ciğerci hemen karakola başvurdu polis memurlarını bile şaşkına çeviren olayı Ciğerci olayın detaylarını sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile takipçileriyle paylaştı.Durumu anlatan Ciğerci; ‘Yardımcım korkudan kendine gelemiyor. Kuş gibi titriyor, içecek bir şeyler isteyip oyalıyorlar. Kış bahçesinde bulduklarını, beyaz eşyaları ellerine ne geliyorsa alıyorlar. Oduncuyuz deyip girmişler eve yardımcımı oyalayıp ne buldularsa toplamışlar.’ Diye açıklama yapan Ciğerci soluğu karakolda aldı. Çok sinirli olduğunu ifade eden ünlü sima ‘hırsızlık ve haneye tecavüz’ suçlarıyla şikayetçi oldu.