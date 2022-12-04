MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 14:58

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evine girdiler

Selin Ciğerci’den herkesi şoke eden açıklamalar…

MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 14:58
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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’nin evine girdiler


Sosyal medyanın ünlü simalarından Selin Ciğerci sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla herkesi şaşkına çevirdi. Çeşme de bulunan evine dört adamın girdiğini söyleyen Ciğerci hemen karakola başvurdu polis memurlarını bile şaşkına çeviren olayı Ciğerci olayın detaylarını sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile takipçileriyle paylaştı. Selin Ciğerci

Oduncuyuz deyip girdiler

Durumu anlatan Ciğerci; ‘Yardımcım korkudan kendine gelemiyor. Kuş gibi titriyor, içecek bir şeyler isteyip oyalıyorlar. Kış bahçesinde bulduklarını, beyaz eşyaları ellerine ne geliyorsa alıyorlar. Oduncuyuz deyip girmişler eve yardımcımı oyalayıp ne buldularsa toplamışlar.’ Diye açıklama yapan Ciğerci soluğu karakolda aldı. Çok sinirli olduğunu ifade eden ünlü sima ‘hırsızlık ve haneye tecavüz’ suçlarıyla şikayetçi oldu. Selin Ciğerci



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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