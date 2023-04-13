Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen'in sevgilisi bakın kim çıktı! Sır gibi saklıyordu: Güzelliğiyle göz kamaştırdı!







REYNMEN'İN SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI







Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı olan Reynmen ismiyle tanınan Yusuf Aktaş'ın yeni sevgilisi gözleri kamaştırdı. Peki Reynmen'in sevgilisi kim? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Sosyal medyada büyük kitlelere sahip olan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş yeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak aşklarını ilan etti. Reynmen Emire Cansu Kurtaran'ı öperken bir fotoğrafını paylaştı.Kurtaran'ın geçtiğimiz zamanlarda Miss Turkey yarışmasında finale kadar geldiği öğrenildi. Kurtaran, güzelliği ve güzel fiziğiyle dikkatleri üstüne çekmeyi başardı ve Reynmen'in paylaşımı sonrasında hızla takipçi sayısı da artmaya başladı.