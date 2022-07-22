Sosyal medya fenomeni Yoshi’nin ikâmetini uzatma talebine ret!













"Yoshi, Göç İdaresiyle yeniden iletişime geçti"

Türkiye’de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi, yaptığı paylaşımlar ve videolarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Burada kalmaktan çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Yoshi, ikametini uzatmak istedi ve evraklarını tamamlayarak Göç İdaresi'ne başvuru yaptı. Göç İdaresi'ne yaptığı başvuruda ret cevabı alan sosyal medya fenomeni, kararı sosyal medya hesabından üzülerek duyurdu. Başvurusunun reddedilecek kadar ne yaptığını bilmediğini söyleyen Yoshi, 'Türkiye’nin artık kalmamı istememesi beni çok üzdü' ifadelerini kullandı.Yoshi,başvuru evraklarından hiçbir eksik olmadığını belirterek Göç İdaresi Başkanlığı ile yeniden iletişime geçti. Evreaklaır yeniden incelenen Yoshi'nin ikametinin uzatılması ile ilgili sürecin yeniden inceleneceği kendisine bildirildi. Güzel haberi yine Twitter hesabından duyuran Yoshi, Göç İdaresi ile Pazartesi günü bir görüşme yapacaklarını ve evraklarında herhangi bir eksiklik olmamasından dolayı da muhtemelen Türkiye’de kalmaya devam edebileceğini söyledi.