Türkiye’de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi, yaptığı paylaşımlar ve videolarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Burada kalmaktan çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Yoshi, ikametini uzatmak istedi ve evraklarını tamamlayarak Göç İdaresi'ne başvuru yaptı. Göç İdaresi'ne yaptığı başvuruda ret cevabı alan sosyal medya fenomeni, kararı sosyal medya hesabından üzülerek duyurdu. Başvurusunun reddedilecek kadar ne yaptığını bilmediğini söyleyen Yoshi, 'Türkiye’nin artık kalmamı istememesi beni çok üzdü' ifadelerini kullandı.
GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 19:18
Sosyal medya fenomeni Yoshi'nin ikâmetini uzatma talebine ret!
Uzunca bir süredir Türkiye’de bulunan sosyal medya fenomeni Yoshi, ikâmetini uzatmak için Göç İdaresi'ne başvuru yaptı. Yoshi'nin başvurusu onaylanmadı ve Göç idaresi'nden ret cevabı aldı.
GÜNDEM
22 Temmuz 2022 - 19:18