GÜNDEM
08 Şubat 2023 - 20:38

Sosyal medya fenomeninden günlerdir haber yok! Ailesiyle enkaz altında kaldı!

Hatay'da ikamet eden o fenomenden haber alınamamaktadır. Sevenleri haber almak için can atıyor. Haber alınamayan fenomen kimdir? Detaylar haberimizde.

GÜNDEM
08 Şubat 2023 - 20:38
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Sosyal medya fenomeninden günlerdir haber yok! Ailesiyle enkaz altında kaldı!
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Enkaz altında olan Taha Duymaz Armağan Çağlayan'a röportajda bulunmuştu. Pazartesi gerçekleşen deprem itibariyle Taha Duymazdan haber alınamamaktadır. Taha Duymaz hakkında son haber nedir? Tüm detaylar haberimizde.

TAHA DUYMAZ'IN AÇIKLAMASI



Hatay'da ikamet ettiği biline Taha Duymaz kısa sürede sosyal medyada fenomen olmuştu. Afetten bir ay öncesinde Armağan Çağlayan'a verdiği röportaj akıllara geldi.Taha Duymaz Röportaj İkamet ettiği yıkılan tek katlı evi hakkında şu sözleri söylemişti: ''Evimiz kırık dökük bir evdi. Kışın soğuğu geçirirdi, sırılsıklam olurduk. Eski bir evdi, zaten 2 m2'lik bir mutfağım vardı. İnsanların 'Bir bardak su bile içmem' dediği mutfağım. Ben yıkılmasını istemiyordum çünkü o evde çok mutluydum. Kim ne derse desin, mutfağımı çok seviyordum. O evde ailecek iyi kötü anılarımız vardı.'' şeklinde açıklamada bulunmuştu. Çocukluğundan beri ailesine güzel bir hayat sunmak istediğini dile getirdi. Şu sözleriyle devam etti: '' Çok şükür bunu başardım. Tam başarmış sayılmama ama çok şükür ailemi bir yere getirdim. Nereden nereye, evimizi çok şükür yaptırdık. Aç değiliz, açıkta değiliz.'' şeklinde açıklamada bulundu. Tek katlı gecekonduda yaşamaktaydı. Deprem gecesinde ise Hatay'da halasının apartmanında kalmıştı. Hala haber alınamayan Taha Duymaz'ın enkaz altında olduğu iddia edilmektedir. Sosyal medyada sevenlerinden bir çok yorum aldı. Haber alamayan kullanıcılardan ''Taha ses ver artık, dualarım seninle.'', ''İçimizi yaktın Taha!'', ''Umarım sağ salim çıkarsın, sen iyi kalpli bir çocuksun.'' gibi yorumlar alındı. Taha Duymaz'dan kısa sürede haber almak dileğiyle. Dualarımız seninle Taha.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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