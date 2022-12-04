MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 16:22

Sosyal medya fenomenlerinden dudak dudağa pozlar

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor programıyla tanınan yarışmacı Yiğit Poyraz ile samimi görüntüler verdi

MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 16:22
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Sosyal medya fenomenlerinden dudak dudağa pozlar


İddialı pozlarıyla sosyal medyada sık sık gündem olan Yasmin Erbil’den bu sefer de erkek arkadaşı eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile dudak dudağa pozlar geldi. Yeni yaşını yakın çevresiyle birlikte kutladığı geceden sevgilisiyle dudak dudağa pozlar veren Yasmin Erbil yine sosyal medyada gündem oldu. Verdiği cesur pozlar ile sık sık gündem olan ünlü fenomen yine çok konuşuldu.Yasmin Erbil

Sürekli gündemde 

Başarılı oyuncu Nergis Kumbasar ve ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil’in kızları Yasmin Erbil son dönemlerde sosyal medyada oldukça popüler gerek yaptığı paylaşımlar gerekse yaşam tarzı ve fikirleriyle adından sıkça söz edilen Yasmin Erbil bu sefer verdiği partide ki samimi tavırları ve romantik pozlarıyla gündem oldu. Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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