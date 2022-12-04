İddialı pozlarıyla sosyal medyada sık sık gündem olan Yasmin Erbil’den bu sefer de erkek arkadaşı eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile dudak dudağa pozlar geldi. Yeni yaşını yakın çevresiyle birlikte kutladığı geceden sevgilisiyle dudak dudağa pozlar veren Yasmin Erbil yine sosyal medyada gündem oldu. Verdiği cesur pozlar ile sık sık gündem olan ünlü fenomen yine çok konuşuldu.
MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 16:22
Sosyal medya fenomenlerinden dudak dudağa pozlar
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor programıyla tanınan yarışmacı Yiğit Poyraz ile samimi görüntüler verdi
MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 16:22
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