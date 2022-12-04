Sosyal medya fenomenlerinden dudak dudağa pozlar







Sürekli gündemde







İddialı pozlarıyla sosyal medyada sık sık gündem olan Yasmin Erbil’den bu sefer de erkek arkadaşı eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile dudak dudağa pozlar geldi. Yeni yaşını yakın çevresiyle birlikte kutladığı geceden sevgilisiyle dudak dudağa pozlar veren Yasmin Erbil yine sosyal medyada gündem oldu. Verdiği cesur pozlar ile sık sık gündem olan ünlü fenomen yine çok konuşuldu.Başarılı oyuncu Nergis Kumbasar ve ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil’in kızları Yasmin Erbil son dönemlerde sosyal medyada oldukça popüler gerek yaptığı paylaşımlar gerekse yaşam tarzı ve fikirleriyle adından sıkça söz edilen Yasmin Erbil bu sefer verdiği partide ki samimi tavırları ve romantik pozlarıyla gündem oldu.