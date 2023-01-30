GÜNDEM
30 Ocak 2023 - 15:52

Sosyal medya, Game Of Thrones dizi karakterine benzetilen Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı konuşuyor!

Bilecik Belediye Başkanlığı koltuğunda vekil olarak görevini sürdüren Melek Mızrak Subaşı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik'i ziyareti sonrasında özellikle sosyal medyada en fazla hakkında konuşulan isimlerden birisi haline geldi. Tarzı ve görünümüyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Subaşı, Game of Thrones dizisi karakterlerinden Targaryen karakterine benzetildi. Peki Melek Mızrak Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Melek Mızrak Subaşı hangi partiden? İşte merak edilen bu soruların yanıtları..

GÜNDEM
30 Ocak 2023 - 15:52
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Sosyal medya, Game Of Thrones dizi karakterine benzetilen Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı konuşuyor!


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik'e bir ziyarette bulundu. İmamoğlu'nu Bilecik'te belediye başkan vekilliği görevini yürüten Melek Mızrak Subaşı ağırladı. 

Melek Mızrak Subaşı kimdir



Subaşı, İmamoğlu ile birlikte çektirdikleri sosyal medya hesaplarından paylaşınca olanlar oldu ve paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa binlerce yorum geldi ve beğeniler yağdı.

Melek Mızrak Subaşı kimdir

"GAME OF THRONES KARAKTERİNE BENZETİLDİ"

Platin sarısı saçları, kıyafeti, makyajı ve stiliyle Bilecik Belediye Başkan vekili Melek Mızrak Subaşı, görünümü ve tarzıyla bir anda sosyal medyada gündem oldu. 

Melek Mızrak Subaşı kimdir

Dünya genelinde izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisindeki Targaryen karakterine benzetilen Subaşı, "Bilesik Khaleesi" gibi yorumlara konu olduİ Melek Mızrak Subaşı'nın özellikle ailesiyle çektirdiği bir fotoğraf kısa sürede viral oldu.

Melek Mızrak Subaşı kimdir

Kullanıcılardan iltifat yağmuruna tutulan Melek Mızrak Subaşı, bu iltifatlara kayıtsız kalamadı ve çektiği bir fotoğrafını paylaşarak herkese teşekkürlerini iletti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Bilecik ziyaretinin ardından gündeme gelen Bilecik Belediye Başkan vekili Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Övgüler, espriler, espriler görüyorum. Güzel yorumlarınız, herkese teşekkür ederim. Unutmadan Winter Is Coming!" ifadelerine yer verdi.

Melek Mızrak Subaşı kimdir

MELEK MIZRAK SUBAŞI HAKKINDA

Melek Mızrak Subaşı 1988 yılında Bulgaristan'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Edebali İlkokulu ve Bilecik Anadolu Lisesi'nde tamamlayarak bitirdi. Daha sonra Bulgaristan'ın Sofya kentindeki İnşaat, Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesi'nden mimarlık lisans derecesi alan Subaşı, aynı üniversitede tezini hazırladı ve yüksek lisans eğitimini tamamladı sonrasında ise Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından derece ile ödüllendirildi. Mezun olduktan sonra Mimarlar Odası'na kabul edilen Melek Mızrak Subaşı, kendi mimarlık bürosunda 4 yıl çalıştı.

Melek Mızrak Subaşı kimdir

31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrasında CHP'den Bilecik Belediye Başkan yardımcısı olarak göreve gelmiştir. Üyesi olduğu Türk Şehirler Birliği, Türkiye Sağlıklı Şehirler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Marmara Şehirler Birliği gibi derneklerin doğal ve öncü üyeliğini de devam ettiren Melek Mızrak Subaşı, bu görevlerin yanı sıra İmar Komisyon Başkanlığı görevini ve Meclis Divan Katipliği görevini de yürütmektedir. 

Melek Mızrak Subaşı kimdir

Kent Estetik Kurulunda asil üyelik görevinde de bulunan Subaşı, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ile birlikte Bilecik Kadın Kooperatifinde yönetici pozisyonundadır.

Melek Mızrak Subaşı kimdir

Mutlu bir evliliği ve bir kızı olan Melek Mızrak Subaşı, şimdilerde Bilecik Belediye Başkan Vekilliği görevini başarıyla sürdürmektedir.

Melek Mızrak Subaşı kimdir

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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