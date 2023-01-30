Sosyal medya, Game Of Thrones dizi karakterine benzetilen Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı konuşuyor!













"GAME OF THRONES KARAKTERİNE BENZETİLDİ"

MELEK MIZRAK SUBAŞI HAKKINDA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik'e bir ziyarette bulundu. İmamoğlu'nu Bilecik'te belediye başkan vekilliği görevini yürüten Melek Mızrak Subaşı ağırladı.Subaşı, İmamoğlu ile birlikte çektirdikleri sosyal medya hesaplarından paylaşınca olanlar oldu ve paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa binlerce yorum geldi ve beğeniler yağdı.Platin sarısı saçları, kıyafeti, makyajı ve stiliyle Bilecik Belediye Başkan vekili Melek Mızrak Subaşı, görünümü ve tarzıyla bir anda sosyal medyada gündem oldu.Dünya genelinde izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisindeki Targaryen karakterine benzetilen Subaşı, "Bilesik Khaleesi" gibi yorumlara konu olduİ Melek Mızrak Subaşı'nın özellikle ailesiyle çektirdiği bir fotoğraf kısa sürede viral oldu.Kullanıcılardan iltifat yağmuruna tutulan Melek Mızrak Subaşı, bu iltifatlara kayıtsız kalamadı ve çektiği bir fotoğrafını paylaşarak herkese teşekkürlerini iletti. İBB Başkanı İmamoğlu'nun Bilecik ziyaretinin ardından gündeme gelen Bilecik Belediye Başkan vekili Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Övgüler, espriler, espriler görüyorum. Güzel yorumlarınız, herkese teşekkür ederim. Unutmadan Winter Is Coming!" ifadelerine yer verdi.Melek Mızrak Subaşı 1988 yılında Bulgaristan'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Edebali İlkokulu ve Bilecik Anadolu Lisesi'nde tamamlayarak bitirdi. Daha sonra Bulgaristan'ın Sofya kentindeki İnşaat, Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesi'nden mimarlık lisans derecesi alan Subaşı, aynı üniversitede tezini hazırladı ve yüksek lisans eğitimini tamamladı sonrasında ise Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından derece ile ödüllendirildi. Mezun olduktan sonra Mimarlar Odası'na kabul edilen Melek Mızrak Subaşı, kendi mimarlık bürosunda 4 yıl çalıştı.31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrasında CHP'den Bilecik Belediye Başkan yardımcısı olarak göreve gelmiştir. Üyesi olduğu Türk Şehirler Birliği, Türkiye Sağlıklı Şehirler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Marmara Şehirler Birliği gibi derneklerin doğal ve öncü üyeliğini de devam ettiren Melek Mızrak Subaşı, bu görevlerin yanı sıra İmar Komisyon Başkanlığı görevini ve Meclis Divan Katipliği görevini de yürütmektedir.Kent Estetik Kurulunda asil üyelik görevinde de bulunan Subaşı, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ile birlikte Bilecik Kadın Kooperatifinde yönetici pozisyonundadır.Mutlu bir evliliği ve bir kızı olan Melek Mızrak Subaşı, şimdilerde Bilecik Belediye Başkan Vekilliği görevini başarıyla sürdürmektedir.