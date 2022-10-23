MAGAZİN
23 Ekim 2022 - 11:19

Sosyal medya küstürdü, konser barıştırdı! Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı!

Sosyal medya fenomenleri Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic'in küslüğü uzun bir süre gündemde yer tutmuştu. İki ünlü isim yayınladıkları video ile barışmalarını kutladı. İşte olayın perde arkası.

MAGAZİN
23 Ekim 2022 - 11:19
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sosyal medya küstürdü, konser barıştırdı! Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı!


Sosyal medyanın en çok kazanan isimlerinden olan Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz’ın arası bir süredir açıktı. Daha önce birbirlerinin YouTube kanalına konuk olan ve yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen dostlar birbirine girmişti. İkilinin uzun süredir devam eden küslüğü Zeynep Bastık konserinde sona erdi.

Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz barıştı!

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden olan Danla Bilic, ünlenmeye başladığı dönemde kendi gibi fenomen olan arkadaşı Kerimcan Durmaz ile çok yakındı. Birbirlerinin videolarına konuk olan, birlikte seyahat eden ve adeta yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen arkadaşların arasına kara kedi girmiş ve dillere destan dostluk sona ermişti.



kerimcan danla

İki ismin hayranları barışmalarını ve yeniden birlikte videolar çekmelerini isterken bekledikleri haber nihayet geldi. Önceki gün Zeynep Bastık konserine giden Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz, konserde samimi görüntüler vererek dostluklarının devam ettiğini sevenlerine müjdeledi.

Kerimcan Durmaz, konser anından Danla Bilic ile dans ettiği videosunu yayınlayarak ‘’ Yeter bu ayrılık “ notuyla paylaştı. Bu paylaşımın ardından sosyal medyada yer yerinden oynadı.

kerimcan danla

Ünlü isimlerin sevenleri barışma haberini mutlulukla karşılarken, kimileri de hem küsmelerini hem de barışmalarını “ şov “ olarak yorumladı.

Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz neden küstü?

Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic’in neden küstüğü birçok kişi tarafından merak ediliyor. Daha önce katıldığı bir canlı yayında konuya açıklık getiren Kerimcan Durmaz, Danla Bilic’in kanalına konuk olduğunda videonun çok sevildiği ve 10 milyon izlendiğini, Danla her çağırdığında yanına gittiğini söyledi. Ancak kendi kanalı için video çekmek istediğini söylediğinde Danla Bilic’ten “ Menajerimle görüşmem gerekiyor “ yanıtını aldığını ve bir daha da dönüş yapmadığını anlattı. Bilic’in bu hareketinden sonra Kerimcan Durmaz takipten çıktı ve ikilinin küslüğü başlamış oldu.

kerimcan danla

Danla Bilic kimdir?

Tam adı Neslihan Damla Aktepe olan Danla Bilic, sosyal platformlarda makyaj videoları çeken internet ünlüsüdür. İlk olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmiş ve ardından YouTube’da makyaj videoları yayınlamaya başlamıştır. Kısa sürede yüksek takipçi sayısına ulaşan Neslihan Damla Aktepe 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da doğmuştur. YouTube kanalında 2,9 milyon, Instagram’da ise 5,7 milyon takipçisi bulunmaktadır.

EDİTOR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
1,63'lük Hafsanur Sancaktutan photoshopu abarttıkça abarttı!
1,63'lük Hafsanur Sancaktutan photoshopu abarttıkça abarttı!
Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi ortaya çıktı! Benzerlik yok, şaşıran çok
Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi ortaya çıktı! Benzerlik yok, şaşıran çok
Gülşen'in davasına aylık kazancı damga vurdu! Duyanlar 'Bu kadarda olmaz' dedi
Gülşen'in davasına aylık kazancı damga vurdu! Duyanlar 'Bu kadarda olmaz' dedi
Aylık kazancını Ti'ye alanlara CZN Burak'tan sert tepki!
Aylık kazancını Ti'ye alanlara CZN Burak'tan sert tepki!
Ceylan'ın kızını görenler Melodi estetik yarışını kazanmış dedi! Değişimleriyle dudak uçuklatan anne kızın son hali
Ceylan'ın kızını görenler Melodi estetik yarışını kazanmış dedi! Değişimleriyle dudak uçuklatan anne kızın son hali
Armağan Çağlayan'ın 'Açık ilişki' sorusu Dilan Çıtak'ı çileden çıkardı!
Armağan Çağlayan'ın 'Açık ilişki' sorusu Dilan Çıtak'ı çileden çıkardı!
Son Haberler
T.C kimlik numarası ile başvurana Bakanlık'tan 1.250- 3.450 TL ödeme yapılacak!
T.C kimlik numarası ile başvurana Bakanlık'tan 1.250- 3.450 TL ödeme...
Erdoğan'dan faiz mesajı:
Erdoğan'dan faiz mesajı: "Faiz lobileri çöküşte, oranları tek haneye...
20 yaşındaki genç kız dezenfektan yüzünden makineye bağlı yaşıyor!
20 yaşındaki genç kız dezenfektan yüzünden makineye bağlı yaşıyor!
Promosyon yarışına Denizbank da dahil oldu! Son tarih açıklandı
Promosyon yarışına Denizbank da dahil oldu! Son tarih açıklandı
Liz Truss'ın istifası duyan Boris Johnson tatilini yarıda bırakıp İngiltere'ye koştu!
Liz Truss'ın istifası duyan Boris Johnson tatilini yarıda bırakıp...
AK Parti'den 16 yıldızlı 'Türkiye Yüzyılı' logosu! 16 yıldızın dikkat çeken anlamı
AK Parti'den 16 yıldızlı 'Türkiye Yüzyılı' logosu! 16 yıldızın...
Adana'da taksi şoförünü boğazından bıçaklayarak katlettiler!
Adana'da taksi şoförünü boğazından bıçaklayarak katlettiler!
Fenerbahçe'nin Başakşehir zaferi liderlik koltuğunu getirdi!
Fenerbahçe'nin Başakşehir zaferi liderlik koltuğunu getirdi!
1,63'lük Hafsanur Sancaktutan photoshopu abarttıkça abarttı!
1,63'lük Hafsanur Sancaktutan photoshopu abarttıkça abarttı!
Boşanma aşamasında eşinin diri diri toprağa gömdüğü kadının mucizevi kurtuluşu!
Boşanma aşamasında eşinin diri diri toprağa gömdüğü kadının...
Trabzonspor kendi evinde Sivasspor'a puan vermedi: Bordo-mavili ekip maçı 1-0 kazandı!
Trabzonspor kendi evinde Sivasspor'a puan vermedi: Bordo-mavili ekip maçı...
KPSS 50-60-70 puanla polis olunur mu? 2022 POMEM KPSS puanı başvuru şartları
KPSS 50-60-70 puanla polis olunur mu? 2022 POMEM KPSS puanı başvuru...
Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi ortaya çıktı! Benzerlik yok, şaşıran çok
Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi ortaya çıktı! Benzerlik yok, şaşıran...
Mansur Yavaş duyurdu: Bu bölgelerde öğrencilere ücretsiz yemek dağıtılacak!
Mansur Yavaş duyurdu: Bu bölgelerde öğrencilere ücretsiz yemek dağıtılacak!
Kış gelmeden zammı geldi! Mutfak tüpü fiyatları bu ay cep yakacak
Kış gelmeden zammı geldi! Mutfak tüpü fiyatları bu ay cep yakacak