Sosyal medya küstürdü, konser barıştırdı! Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı!

Sosyal medyanın en çok kazanan isimlerinden olan Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz’ın arası bir süredir açıktı. Daha önce birbirlerinin YouTube kanalına konuk olan ve yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen dostlar birbirine girmişti. İkilinin uzun süredir devam eden küslüğü Zeynep Bastık konserinde sona erdi.
Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz barıştı!Sosyal medyanın sevilen isimlerinden olan Danla Bilic, ünlenmeye başladığı dönemde kendi gibi fenomen olan arkadaşı Kerimcan Durmaz ile çok yakındı. Birbirlerinin videolarına konuk olan, birlikte seyahat eden ve adeta yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen arkadaşların arasına kara kedi girmiş ve dillere destan dostluk sona ermişti.
İki ismin hayranları barışmalarını ve yeniden birlikte videolar çekmelerini isterken bekledikleri haber nihayet geldi. Önceki gün Zeynep Bastık konserine giden Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz, konserde samimi görüntüler vererek dostluklarının devam ettiğini sevenlerine müjdeledi.
Kerimcan Durmaz, konser anından Danla Bilic ile dans ettiği videosunu yayınlayarak ‘’ Yeter bu ayrılık “ notuyla paylaştı. Bu paylaşımın ardından sosyal medyada yer yerinden oynadı.
Ünlü isimlerin sevenleri barışma haberini mutlulukla karşılarken, kimileri de hem küsmelerini hem de barışmalarını “ şov “ olarak yorumladı.