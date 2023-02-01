MAGAZİN
01 Şubat 2023 - 17:44

Sosyal medya onu konuşuyor! Neslihan Atagül ve transparan elbisesi herkesin dilinde..

Gecenin Ucunda isimli dizide Macide rolünü oynayan Neslihan Atagül'ün transparan elbisesi sosyal medyayı yıktı geçti. Cesur seçimiyle dikkatleri üzerine çeken Atagül, iç çamaşırının üzerine tül bir elbise giymesi çok konuşuldu. Güzelliği ile herkesi büyüleyen Neslihan Atagül'ün elbiseye verdiği para ise duyanları şaşkına çevirdi.

MAGAZİN
01 Şubat 2023 - 17:44
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Sosyal medya onu konuşuyor! Neslihan Atagül ve transparan elbisesi herkesin dilinde..
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9 yıl önce nikah masasına oturarak hayatını birleştirdiği eşi Kadir Doğulu ile Gecenin Ucunda adlı dizide başrol paylaşan Neslihan Atagül, son zamanlarda sürekli magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmaya başladı. Şimdilerde ise iç çamaşırlarının üzerine giydiği transparan elbisesiyle herkesin dilinde..

Neslihan Atagül ve transparan elbisesi



Uzun süren ilişkilerini evlilikle tamamlayan Neslihan Atagül ile eşi kadir Doğulu, bir derginin kapak çekimleri için kameralarn karşısına geçtiler. Atagül'ün iddialı elbise seçimi ise sosyal medyada çok tartışıldı.

Neslihan Atagül ve transparan elbisesi

"ZIT KUTUPLARIN İNSANLARIYIZ"

Ünlü çift, InStyle dergisinin Şubat sayısı için poz verdi. Herkesin evlenmesine imrendiği çift, aslında kutuplaşıyor, fikirleri her zaman örtüşmese de ilişkilerinde iki zıt kişiliği çok iyi dengelediklerini açıklıyor.

Neslihan Atagül ve transparan elbisesi

Derginin kapak çekimleri için objektiflerin karşısına geçen güzel oyuncu Neslihan Atagül, elbise seçiminde oldukça cesur davrandı. Çekimler için transparan bir elbise tercih eden Atagül'ün cesur seçimi sosyal medyada çok beğenildi. Gündem olan elbisenin fiyatının 29 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Neslihan Atagül ve transparan elbisesi

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